PUTINOV SAVET ZLATA VREDI: Zelenskom poručio šta treba da uradi da bi bio DOBAR DRŽAVNIK! (VIDEO)

Da bi se neko bavio državnim poslovima, mora da ima iskustvo i znanje, kao i hrabrost da preuzme odgovornost za posledice svojih odluka. To su osobine koje bi mogao da ima novi lider Ukrajine Vladimir Zelenski, ali za sada se još nikako nije ispoljio, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Govoreći o novom ukrajinskom lideru Putin je naveo da je on odličan glumac, ali da je jedna stvar igrati nekoga, a druga biti neko. Za glumca je važan, na primer, talenat pretvaranja u nekog drugog, a za bavljenje državnim poslovima potrebne su druge osobine, rekao je ruski predsednik na plenarnom zasedanju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

„Potrebno je određeno iskustvo, znanja. Potrebno je umeće da se pronađu glavni problemi, da se uvide, da se pronađu instrumenti za rešavanje tih problema, umeće da se okupe sposobni ljudi u jedan tim, da se s njima uspostave dobri odnosi, da im se veruje, da im se da mogućnost da slobodno misle i da predlažu rešenja i da biraju ta rešenja“, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, važno je, takođe, da se milionima ljudi objasne motivi svog ponašanja prilikom donošenja odluka.

„I najvažnije – potrebno je imati hrabrost i karakter da se preuzme na sebe odgovornost za posledice tih odluka. Ne govorim da gospodin Zelenski nema te osobine, moguće je sasvim da ih ima. Možda fali iskustva, ali to je, kako se kod nas kaže, nešto što donosi život, to brzo dolazi. Ima li sve druge kvalitete koje sam nabrojao? Sasvim je moguće, ali ja to ne znam. Za sada se još nije nikako ispoljio", ocenio je Putin.

Ruski predsednik je dodao da se od ukrajinskog lidera, za sada, mogu čuti protivrečne izjave: "tokom predizborne kampanje jedno, a posle izbora drugo".

Videćemo vremenom šta će biti“, dodao je ruski predsednik i dodao: „Ne kažem da je on, koji još ništa nije uradio, već sve pokvario svojim izjavama. Nije. Videćemo“.

