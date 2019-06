FRANCUSKA PROTIV TRAMPOVOG TAJNOG PLANA ZA BLISKI ISTOK: Ovaj pristup ne može da pruži spokoj!

Govoreći tokom posete Maroku Le Drian je ponovio protivljenje Francuske i Evropske unije odluci Vašingtona da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu, prenosi AP.

On je rekao da ovaj pristup "ukazuje da plan, šta god on bio, neće dovesti do toga da obe strane budu srećne".

Le Drianovi komentari dolaze nekoliko nedelja nakon što je zet predsednika Donalda Trampa i viši savetnik Džared Kušner posetio Maroko i zatražio podršku kralja Mohameda VI za taj plan.

Marokanski ministar spoljnih poslova Naser Burita izjavio je da njegova zemlja neće zauzeti zvanični stav dok plan ne bude otkriven.

