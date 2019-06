TRAMP OPTUŽIO IRAN ZA NAPAD NA TANKERE U OMANSKOM MORU: Vidimo brod sa neeksplodiranom minom, i to je potpisao Iran

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da je napade na dva tankera u Omanskom moru u Zalivu potpisao Iran, pozivajući se na video koji je objavio Pentagon.

"Iran je to uradio. Vidimo brod sa neeksplodiranom minom, i to je potpisao Iran", rekao je Tramp za Foks njus.

Iran je demantovao da je odgovoran za napad koji se dogodio juče u Ormuskom moreuzu. Tramp je odbacio mogućnost da bi Teheran na duže vreme mogao da zatvori taj strateški morski prolaz.

Iranci "neće zatvoriti moreuz. On neće biti zatvoren na duže i oni to znaju. To im je rečeno najstrožim rečima", rekao je američki predsednik. Državni sekretar SAD Majk Pompeo je još juče izjavio da vlada SAD smatra da je Iran odgovoran za napade u Ormuskom moru.

Na meti jučerašnjih napada u Ormuskom moru bila su dva tankera, norveški i japanski, i ne zna se ko je izvršio te napade. To se desilo mesec dana od sabotaže četiri broda, među kojima tri tankera, kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, za šta su tada SAD takođe optužile Teheran. Iran je demantovao svaku umešanost u te razne napade.

(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: AP)

