SVAĐA U LUKSEMBURGU ZBOG SEVERNE MAKEDONIJE I ALBANIJE: Kipar pretio vetom na proširenje EU dok se ne sredi situacija sa Turskom

Članice EU sukobile su se u ponedeljak oko početka pregovora za ulazak u Uniju sa Albanijom i Severnom Makedonijom, a prema najnovijem zajedničkom izveštaju u koji je Rojters imao uvid, odluka o te dve države mogla bi da bude odložena do oktobra, do kada će i nemački parlament to razmotriti.

Tokom sastanka, Kipar je zapretio da će uložiti veto na svaki dogovor o proširenju, ukoliko EU ne pooštri svoj stav prema Turskoj zbog istraživanja prirodnog gasa u istočnom Mediteranu, piše britanska agencija.

Ministri 28 zemalja članica sastaće se i danas kako bi razmotrili početak formalnih pregovora o članstvu dve balkanske države.

"Bilo je velikog neslaganja među predstavnicima zemalja članica i nije sigurno da će svi ministri moći da se dogovore", rekao je diplomata iz EU.

Kipar je zapretio i da će blokirati ceo tekst koji se odnosi i na buduću perspektivu svih zemalja koje teže da se pridruže Uniji, a među kojima su i balkanske zemlje Srbija, Crna Gora i BiH, ukoliko se ne reši problem sa Turskom.

