ŠPIJUNIRAO U CRNOJ GORI, A SADA BI DA BUDE BRITANSKI PREMIJER: Kandidaturu Rorija Stjuarta podržao i unuk Vinstona Čerčila (VIDEO)

Torijevci biraju novog vođu stranke koji će do kraja sprovesti Bregzit nakon fijaska koji je doživela Tereza Mej koja je podnela ostavku.

Dok pažnju evropske javnosti zaokuplja profil ličnosti sa kojom će Brisel morati da sedne za pregovarački sto, za crnogorsku javnost je intrigantno to što je jedan od kandidata za premijera nekada boravio u Crnoj Gori i to, kako pišu britanski mediji, kao agent MI6.

Naime, ministar za međunarodni razvoj Rori Stjuart koji je smatran autsajderom uoči početka nadmetanja za čelnu poziciju vladajuće Konzervativne stranke, uspio je da uđe u krug od pet imena. Između ostalih u kampanji ga je podržao Nikolas Soums, unuk Vinstona Čerčila. Protivi se Bregzitu bez dogovora sa Briselom. Prethodno je bio ministar za Afriku i ministar pravde.



Ono što je za javnost u region posebno interesantno, jeste da je po okončanju rata na Kosovu i NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, 26-ogodišnji Rori Stjuart naimenovan za diplomatskog predstavnika Velike Britanije u Crnoj Gori, gdje je, prema navodima ostrvskih medija, radio kao špijun.

U opisu posla bilo mu je održavanje kontakata sa britanskim vojnicima u regionu, kao i druge aktivnosti. Ove navode prvi je iznio nekadašnji britanski diplomata Kreg Marej koji tvrdi da je upravo to iskustvo preporučilo Stjuarta za sadašnju ministarsku poziciju i da je on služio u tajnoj službi makar do 2005. godine i invazije na Avganistan.

Stjuart je u međuvremenu odbacio navode da je radio kao špijun, ali je ipak ostavio prostor za sumnju izjavom da bi bilo nemoralno da prizna u slučaju da jeste.

U njegovoj biografiji piše da je školovan na Itonu i Oksfordu, a navodno je vrbovan za tajnu službu MI6 (Vojni obaveštajni odsek) kao student. Pikanterija u ovom slučaju takođe je i činjenica da je njegov otac Brajan takođe bio diplomata i agent SIS-a (Secret Intelligence Service, isto što i MI6), gde svojevremeno zamalo nije izabran za direktora.

Podsetimo, trka za novog lidera Konzervativne stranke, samim tim naslednika Tereze Mej, u punom je zamahu, a ko glavni favorit figurira ekscentrični Boris Džonson, bivši šef britanske diplomatije i gradonačelnik Londona.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: EPA

