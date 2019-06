OZBILJNA OPTUŽBA NA RAČUN PREDSEDNIKA SAD: Ugledna urednica magazina za žene tvrdi da ju je Tramp SILOVAO 1995. godine! Odveo je u kabinu za probu donjeg veša a zatim obljubio!

NJUJORK - Ugledna urednica američke verzije magazina za žene "El" tvrdi u intervjuu za nedeljnik "Njujork", objavljenom u petak, da ju je 1995. ili 1996. godine Donald Tramp silovao u jednoj luksuznoj njujorškoj robnoj kući.

Sada 75-godišnja E. Džin Kerol kaže da se srela s tim nekadašnjim investitorom za nekretnine jer ga je poznavala na ulazu u robnu kuću "Bergdorf Gudman", u prestižnom delu Menhetna.

Tramp ju je zamolio da mu pomogne da nađe poklon "za jednu ženu", što je ona prihvatila, ali je potom otkrila da je ta žena - ona.

Budući predsednik Sjedinjenih Država ju je tada zamolio da izabere nešto od donjeg rublja i krenuo s njom u kabinu za probu, što je urednica, kaže, najpre shvatila kao šalu.

Onda se Tramp s njom zaključao u kabini, poljubio je silom, a zatim je silovao.

Džin Kerol se međutim ubrzo oslobodila napadača i pobegla.

Ona objašnjava da u to vreme nije podnela tužbu zbog straha od odmazde, ali da je o tome razgovarala s dve novinarke koje su obe potvrdile "Njujorku" da su čule istu verziju priče koju je urednica sada ispričala za nedeljnik.

Već je 15 žena optužilo Donalda Trampa da ih je seksualno zlostavljao, što je on odbacio.

Pored intervjua, urednica je svoje svedočenje iznela u autobiografskoj knjizi "Za šta nam trebaju muškarci? Skromni predlog" ("What Do We Need Men For? A Modest Proposal"), u kojoj piše da je bila žrtva napada i drugih muškaraca.

Početkom oktobra 2016. godine, nekoliko dana pre predsedničkih izbora, "Vašington post" je objavio video-snimak iz 2005. godine u kojem se čuje kako Donald Tramp ponižavajuće govori o ženama.

Tramp se hvali da grli i dodiruje žene onako kako on želi, što može predstavljati seksualno uznemiravanje.

Kurir