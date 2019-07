RUSKA VOJSKA TVRDI: Nije bilo nikakve eksplozije gasa u podmornici! (VIDEO)

„Zahvaljujući samopožrtvovanim akcijama posade, požar na podmornici je ugašen. Niko nije slao nikakva obaveštenja norveškoj strani u vezi sa ruskom naučno-istraživačkom podmornicom“, saopštilo je Misnistarstvo odbrane Rusije.

Ranije su Zapadni mediji javili da su norveške vlasti dobile obaveštenje od Rusije da je u podmornici ruske vojske, navodno, došlo do eksplozije gasa. Direktor norveške Agencije za radijacionu i nuklearnu bezbednost Per Strend je izjavio da su ruski naučnici saopštili da je došlo do eksplozije gasa u aparatu.

"Mi smo izvršili proveru i nismo primetili visoki nivo radijacije u tom regionu“, rekao je Strend.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je 1. jula u ruskoj naučno-istraživačkoj podmornici došlo do požara u kom je stradalo 14 mornara. Istražni komitet Rusije je počeo proveru u vezi sa svim okolnostima pogibije mornara.

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa ministrom odbrane Sergejem Šojguomu vezi sa nesrećom u naučnoj podmornici, kada je život izgubilo 14 osoba.

On je zatražio od Šojgua da lično ode u Severodvinsk i upozna se sa uzrocima nesreće, a nakon toga i da ga izvesti.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto YT

Kurir