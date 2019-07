PUTIN ĆUTAO 9 GODINA, PA OTKRIO OLIVERU STOUNU: Obama nije ispunio ono što smo se dogovorili o Ukrajini

Stoun je podsetio Putina da je u vreme dramatičnih događaja na "majdanu" u Kijevu 2014. godine, razgovarao telefonom s Barakom Obamom, ali predsednik Rusije nije hteo da otkriva detalje tog razgovora.

"Obama više nije predsednik, ali ipak postoje određene stvari o kojima ne govorimo", rekao je Putin.

foto: AP

"U svakom slučaju, mogu da kažem da naši sporazumi, koji su postignuti tokom ovog telefonskog razgovora - nisu ispunjeni sa američke strane", rekao je Putin. "Stao bih na tome, ne bih ulazio u detalje", dodao je on.

Što se tiče odnosa između Rusije i SAD, Putin je ponovo naglasio da Moskva nije uticala na unutrašnje političke procese u ovoj zemlji.

"Ja se ni tada nisam mešao, ni sada ne želim da se mešam i ni u budućnosti ne nameravam da se mešam", rekao je Putin. "I bez obzira na to kakvi su naši blogeri i ko god tamo radi na internetu, bez obzira kako su izražavali svoje mišljenje o situaciji u SAD, to nije moglo da igra ključnu odlučujuću ulogu (na američkim izborima). To je glupost", dodao je predsednik Rusije.

foto: AP

"Sjedinjene Američke Države su ogromna zemlja, ogroman narod, sa sopstvenim problemima, sa sopstvenim idejama o tome šta je dobro, a šta loše; sa shvatanjem da se za prethodnih nekoliko godina, 10 godina, na primer, sa ogromnim povećanjem bogatstva vladajuće klase i bogatih ljudi - za srednju klasu ništa nije promenilo na bolje. I upravo su te okolnosti razumeli oni koji su vodili izbornu kampanju gospodina Trampa, a i on je sam shvatio i radio na ovoj platformi", objasnio je ruski lider.

Predsednik Rusije se složio sa mišljenjem režisera da je bivši predsednik Ukrajine Petar Porošenko podržavao Trampovu protivnicu na američkim predsedničkim izborima Hilari Klinton.

foto: Profimedia

"Tu nema nikakve tajne", smatra Putin, ali dodaje da to, po njegovom mišljenju, nije mešanje Kijeva u poslove Vašingtona.

"Oni su polazili od činjenice da će gospođa Klinton pobediti i sve su činili kako bi pokazali svoju lojalnost budućim američkim vlastima. Pokušali su da stvore pozitivno mišljenje o sebi kod budućeg predsednika, pa su sebi dozvolili neprijatne izjave o Trampu i na sve načine su podržavali demokrate", rezimirao je Putin.

