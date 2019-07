NAJPOZNATIJA RASKRSNICA NA SVETU: Šibuja u Tokiju ima 5 prelaza, i evo zašto se mora preći za 90 sekundi (VIDEO)

10 saobraćajnih traka i pet glavnih pešačkih staza okruženi su neonskim zgradama u srcu Tokija. Osim što svakodnevno služi za prelaz, na ovoj lokaciji organizuje se i doček Nove godine, ali i proslava Noći veštica, koja je poslednjih godina postala sve popularnija u Japanu.

Uz raskrsnicu se nalazi se stanica Šinjuku, jedna od najprometnijih železničkih stanica na svetu i ona koju je nemoguće zaobići tokom poseta Tokiju. Raskrsnica se može videti i u mnogo filmova poput "The Fast and The Furious", "Lost in Translation", itd. Modeli ga koriste kao modnu pistu, a bez obzira na neko događanje na toj lokaciji, raskrsnica će i dalje ostati funkcionalna. Bez obzira na broj ljudi nikada neće biti tako jako zagušeno, a vozila hitne pomoći lako će se kroz nju probiti, piše CNN.

Svaki dan se na njemu nešto menja, posebno video-panoi, a i priprema se za OI 2020. godine. Mogu se čuti i audio i video informacije, kao što su prognoza vremena, i slično. U toj velikoj gužvi može biti zbunjujuće, no tu je i spomenik koji je poznat svima. Onaj lojalnog psa Hačika, akite, koji je verno čekao povratak svog vlasnika s posla na toj stanici tokom 20-ih. Kada je Hidesaburo Ueno iznenada umro, Hačiko je i dalje nastavio da čeka, svakog dana, gotovo deceniju. Njegova vrsta jako je popularna a on je poznat kao verni pas. Bio je živ i prisutan tokom otkrivanja spomenika 1932. godine, a trenutni spomenik je rimejk iz 1984. godine.

Najpopularnije mesto s kojeg se mogu napraviti dobre panoramske fotografije je trgovački centar Magnet, te platforma tačno iznad raskrsnice, koja je otvorena od 11 ujutro do 11 uveče. Ulaz je besplatan.

Opremljena je sa kamerom koja se za malo naknadu može sihronizirati sa pametnim telefonom posetioca i s njom napraviti selfije. Ima još nekoliko lokacija s najboljim pogledom na raskrsnicu kao što je Šibuja Likari zgrada, u kojoj se nalaze uredi, trgovine i pozorišta.

Nekoliko blokova od glavnog prelaza pogled sa 11 sprata zgrade pruža se i na železničku stanicu. Platforma je otvorena za posetioce a toj gradskoj vrevi dodaje i još jedna moment, vozove. Šibuja Ekscel Hotel Tokio zauzima najviše mesta na prelazu, i ima pogled na njegov svaki kutak. Zvanično, otvoren je samo za goste hotela, ali s obzirom na popularnost, dozvoljen je i posetiocima hotelskih restorana na 25. spratu.

Ubrzo će sve to pasti u senku Šibuja Skidža, oblakodera na 47 spratova. Biće najveći u Šibuji i na krovu imati platformu otvorenu 360 stepeni, s koje će se moći videti celo područje, ali i imaće dobar pogled na raskrsnicu. Sigurno će biti velika atrakcija kada se otvori u septembru ove godine.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: AP

Kurir