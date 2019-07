PREDSEDNIK UKRAJINE POKAZAO PRAVO LICE: Zelenski funkcionera nazvao RAZBOJNIKOM, zatim uradio nešto opasno (VIDEO)

Kako je izvestio Interfaks, na sastanku se razgovaralo o funkcionisanju lokalne bolnice, a Zelenski je pitao zašto lokalne vlasti i direktor ustanove nisu sedeli za istim stolom kako bi razgovarali o problemima bolnice.

Kada je upitao da li je istina da je član skupštine Jaroslav Nikolajevič Godunka osuđen za krivično delo pljačke u kombinaciji sa nanošenjem teških telesnih povreda, Godunka je to potvrdio, a Zelenski mu se obratio rečima: "Izađite odavde. Izađite odavde, razbojniče! Ne čujete me? Pitam vas, jeste li to vi? Izađite, molim vas".

Video snimak ovog incidenta objavio je TV kanal 112 Ukrajina, preneo je Internešenal njuz.

