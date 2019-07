FRANCUSKA PREDSTAVLJA NOVU NAPADAČKU NUKLEARNU PODMORNICU: Barakuda Sifren nakon 10 godina izrade čeka svoje prvo porinuće!

Podmornica klase Barakuda biće nazvana "Sifren" i biće prva u seriji od šest podmornica čija se cena izrade procenjuje na devet milijardi evra, prenosi belgijski portal Nejvi rekognejšn.

Još tri podmornice biće gotove do 2025. godine, dve do 2029. godine, a planirano je da svih šest podmornica bude u upotrebi do 2060. godine.

France presents Suffren, new nuclear attack submarine of Barracuda class https://t.co/eWaP6cdU39 — JuVi (@SciteCito) July 10, 2019

Podmornice klase Barakuda su napadačke nuklearne podmornice koje za francusku mornaricu proizvodi francuska Naval grupa, poznata ranije kao DCN.

One se od podmornica klase Rubis koje su dugo bile u upotrebi razlikuju po tome što imaju duže vreme između punjenja goriva i produžava se vreme za remont na sedam do 10 godina, što omogućava veću održivost na moru.

Podmornice sa svojom novom opremom mogu da lansiraju krstareće rakete sa dometom od oko 1.000 metara.

Od 2013. godine broj podmornica u svetu povećan je za šest odsto, a poseduje ih svih pet stalnih članica Ujedinjenih nacija - SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska.

Osim Francuske podmornice na nuklearni pogon proizvode još SAD, Rusija i Kina.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir