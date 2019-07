MILIJARDER JE SILOVAO KADA JE IMALA SAMO 15 GODINA: Prethodno joj plaćao za erotske masaže, a devojčice mu dovodilo njegovo osoblje (VIDEO)

Ona je rekla da je počela da odlazi u Epstjnov dom na Menhetnu kada je imala 14 godina i da ga je masirala obučena samo u donji veš.

Nije se osećala prijatno zato što polugola masira starijeg čoveka, ali se "bojala da će se naljutiti" ako ne učini to što traži od nje.

Nakon što bi završila sa masažom, Epstajn bi se okrenuo na leđa i masturbirao.

Nakon otprilike godinu dana takvih poseta, Epstajn je u jednom trenutku zatražio od Araoz da skine donji veš.

"Rekla sam da ne želim, ali on me je na silu dovukao do stola i ja sam onda učinila ono što je tražio", rekla je Araoz u intervjuu za NBC.

"Bila sam prestrašena i govorila sam: "Prestani. Molim te, prestani", ali on me nije slušao“, ispričala je i dodala da tada nije ni shvatila da se radi o silovanju i da je mislila kako je to nekako njena krivica.

Nakon što je silovao, Araoz je prestala da dolazi kod njega, mada je stalno na to nagovaralo njegovo osoblje. Čak je prestala da ide u školu koja se nalazila u blizini njegovog doma, jer se bojala da će je ponovno napasti.

Araoz je sada najavila tužbu protiv Epstejna.

Druga žena tvrdi da je milijarder Džerfi Epstajn silovao, prethodno je namamivši u svoju vilu obećanjem da će joj pomoći oko karijere i upisa na fakultet.

Ona je tokom suđenja milijarderu bila predstavljena kao Džej Dou 103 ispričala je da je Epstajn odgovorio da upiše fakulteta na Floridi, već da će joj pomoći oko upisa na Univerzitet Njujork ili Kolumbija.

Njena tužba bila je odbačena 2010. godine.

Inače, Epstajn je uhvaćen pre pet dana na aerodromu u Njujorku kad se vraćao iz Pariza. On se sumnjiči da je maloletnim osobama od 14 godina plaćao za masažu, a potom ih seksualno iskorištavao.

Epstajn je ranije postigao, kako su američki mediji pisali, za sebe vrlo povoljnu nagodbu o priznanju krivice kako bi izbegao federalne optužbe za seksualno zlostavljanje maloletnica.

Naime, 2008. godine priznao je krivicu za optužbe o seksualnom zlostavljanju maloletnica pa je izbegao moguću doživotnu kaznu. Dobio je tek 13 meseci zatvora i registrovan je kao seksualni prestupnik, mada je istraga utvrdila da je seksualno zlostavljao 36 maloletnih osoba.

Najnovija optužnica odnosi se na seksualne zločine koji su se dogodili između 2002. i 2005. godine u Njujorku i Palm Bič na Floridi. Prema njoj, Epstajn je vodio firmu putem koje je platio stotine dolara u gotovini devojčicama od 14 godina kako bi s njima imao seksualne odnose.

