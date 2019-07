KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD ODBIO NOVINARKU CNN: Dao joj uslov za intervju od kog je tako pobesnela da ga je optužila za seksizam (VIDEO)

Novinarka Lerison Kampbel (40) kaže da je htela s Robertom Fosterom na 15-satnu vožnju u sklopu njegove kampanje, ali on je odbio - navodno jer je žena.

Međutim, Foster kaže da je to učinio kao meru predostrožnosti jer nije hteo da neko dovede u pitanje njegov brak ili da dozvoli da ga novinarka kasnije optuži kako ju je spopadao i napastvovao.

'To je moje vozilo, a u mom vozilu igramo po mojim pravilima', rekao je on za CNN.

Tokom intervjua na CNN-u, 36-godišnji kandidat za guvernera govorio je o religiji i veri, a istakao je da je obećao svojoj supruzi da nikad neće ostati nasamo s osobom suprotnog pola.

Citirao je pokojnog hrišćanskog evangelističkog propovednika Bilija Grejema, koji je rekao da neće biti nasamo s bilo kojom ženom koja nije njegova supruga, baš kao i potpredsednik Majkl Pens, koji je pak izjavio da neće jesti sam s nekom ženom koja nije njegova supruga.

"Ne verujem da će ljudi, kad nešto vide, ispitati pravu istinu o tome. Percepcija je realnost u današnjem svetu i ne želim nikome da dam ideju da radim nešto što ne bih trebao da radim', rekao je.

Foster se osvrnuo i na #MeToo pokret, rekavši da muškarce napadaju sa svih strana.

'Neću dozvoliti da dođem u situaciju nakon koje bi me neka žena mogla optužiti za nešto, a da niko drugi pritom nije bio prisutan', dodaje.

Kempbelova, koja je već mnogo puta intervjuisala Fostera, nazvala je ovaj njegov potez seksističkim. Rekla je da, ako on već očekuje da se u njegovom vozilu sve radi po njegovim pravilima, onda je on trebalo da dovede muškog pratioca. On je na to odgovorio rekavši da nema dovoljno osoblja koje radi na njegovoj kampanji da bi nekome mogao dati taj zadatak.

"Ovim poručujete da je žena najprije seksualni objekt, a tek onda novinarka", uzvratila mu je Kambelova. Pitala je Fostera kako on može da kaže biračima da bi bio dobar guverner ako ne može biti sam u sobi sa ženom, spominjući pritom mnoge članice kancelarije guvernera.

Foster je rekao da bi to postigao tako što bi uvek ostavio otvorena vrata ili bi neko bio u susednoj sobi, ali 15-satna vožnja je potpuno drugačija situacija.

Kurir.rs/BBC

Foto: Screenshot

Kurir