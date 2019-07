OVIH 10 OTKRIĆA BACAJU NOVO SVETLO NA DREVNI EGIPAT: Tutankamonov mač napravljen od meteorita, a iznenadićete se kad čujete kakve čini su bacali! (VIDEO)

Poslednjih nekoliko godina došlo je do niza otkrića koja daju drugačiji pogled na istoriju egipatske civilizacije.



Prisetimo se samo nekih otkrića:

10. Gvožđe iz meteorita

1911. godine su otkriveni predmeti od gvožđa, korišćeni 2000 godina pre nego što je Egipat imao mogućnost topljenja metala. Nedavni testovi su pokazali da gvožđe potiče od meteorita, čime je potvrđena i teorija da je gvozdeni mač pronađen uz telo Tutankamona nastao od meteorita.

9. Verske tetovaže



Na telu mumije žene koja je živela između 1300. i 1070. godine pre Hrista infracrvenom svetlošću pronađeno 30 tetovaža. Utvrđeno je da je ćena bila tetovirana dok je bila živa, što ukazuje na verske rituale. Mnogi egiptolozi su bili zapanjeni jer takve tetovaže nisu nikad pre bile otkrivene.

8. Prikaz demona

Egipćani su se bojali demona još od pre 4000 godina. Otkriće dva demona s kovčega iz razdoblja Srednjeg egipatskog carstva (pre oko 4500 godina) pokazalo je da se verovanje u zle duhove u drevnom Egiptu pojavilo znatno ranije nego što se pre verovalo.

7. Srčane bolesti

Ateroskleroza česta je bolest u modernom društvu, a tokom istraživanja mumija u Kairu, kod 20 od 52 mumije pronađeni su tragovi te bolesti. Među mumijama je i princeza Ahmos-Merjet-Amon koja je imala oko 40 godina kad je preminula. Ona je najstarija poznata osoba koja je imala koronarnu bolest srca.

6. Frizure

Telo žene pronađeno u Amarni imalo je 70 ekstenzija kose sličnih današnjim. Nadogradnja je bila tako dobro izrađena da je do danas preživela, iako se ostatak tela raspao. Dokazi upućuju na to da su ljudi nosili nadogradnju kose u svakodnevnom životu. U istoj grobnici pronađeno je još tela sa zanimljivim detaljima, a najčešće su to bile pletenice oko ušiju.

5. Mumificirani fetus

U Gizi je pre 100 godina pronađen 45 cm dug kovčeg, a nedavno je utvrđeno da je u njemu fetus star 16 do 18 nedelja, što je za sada najmlađa pronađena mumija. Najverovatnije se radi o pobačaju, a beba je mumificirana istim metodama kao odrasli.

4. Rak

Nedavna istraživanja pokazala su da se rak, koji se uglavnom smatra modernom bolesti, pojavljivao i kod drevnih Egipćana. Španski naučnici pronašli su mumiju s tragovima raka dojke, a ta 4200 godine stara mumija smatra se najstarijom žrtvom raka dojke u istoriji. 2011. pronađena je 2250 godina stara mumija koja se smatra najstarijom osobom obolelom od raka prostate u drevnom Egiptu.

3. Najstariji papirusi na svetu



2011. pronađeni su papirusi ispisani hijeroglifima i hijeratskim pismom koji se smatraju najstarijim pronađenim papirusima. Toliko su stari da je njihov autor pisao o izgradnji velikih piramida u Gizi. To je navodno jedini zapis gradnje tih piramida.

2. Odliv mozgova

Tokom persijske vladavine mnogi su egipatski mislioci i umetnici odvedeni u Persiju, a u Egiptu su ostali oni manje talentovani. To pokazuje kovčeg otkriven 2014. na kojem su crteži toliko loši da su stručnjaci isprva mislili da je lažnjak.

1. Seksualne čari

Dešifrovani papirusi iz trećeg veka pokazuju seksualne čari kojima su Egipćani hteli nekoga da zamađijaju. U jednoj čini pozivaju se bogovi da pale srce žene dok ne zavoli muškarca. U jednoj drugoj, žena se začarava kako bi muškarcu dopustila da joj radi šta želi.

