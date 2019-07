SPEKTAKULARNA SCENA NA PARADI U FRANCUSKOJ: Leteći vojnik sa automatom u rukama proleteo pred Makronovom tribinom! (VIDEO)

Na snimku objavljenim na društvenim mrežama vidi se da Zapata u ruci nosi automatsku pušku, što ukazuje da bi ova letelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske.

Le champion du monde de jet-ski Francky Zappa a survolé les Champs-Élysées sur son #Flyboard lors du défilé du #14juillet 🇨🇵 pic.twitter.com/Q2TKWPEYVU — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2019

"Parizjen" navodi da je u pitanju letelica koju kao gorivo pokreće kerozin, poseduje pet mini turbo motora koji omogućuju brzinu do 190 kilometara na čas, a let može da traje do 10 minuta.

Makronu se očigledno dopala demonstracija "Flajbord era" pošto je uz široki osmeh i aplauz pozdravio Zapatu koji je odleteo i prepustio mesto drugim učesnicima parade.

