VARUFAKIS SE SUKOBIO SA POLICAJCEM U PARIZU: Ti si sramota za francusku naciju, dovedite mi nekog drugog! (VIDEO)

Naime, Varufakis je na aerodrom "Šarl de Gol" doputovao avionom koji je poleteo iz Kaira preko Atine.

Bliski susret u tunelu

Granični policajac mu je na izlasku iz tunela koji spaja avion i aerodromsku zgradu zatražio pasoš na uvid. Varufakis tvrdi da je krenuo da vadi pasoš kada je policajac reagovao nasilno.

"Zavrnuo mi je lakat i savladao me koristeći fizičku silu. Odgurnuo me, oteo pasoš iz ruku i rekao mi da stanem uza zid", rekao je Varufakis.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak na kome se čuje Varufakis kako viče na policajca.

IMA DEVET POSLANIKA

Varufakis je napustio sada već bivšeg grčkog premijera Aleksisa Ciprasa 2015. Na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima njegova politička stranka Evropski realistični front za neposlušnost (MeRA25) osvojila je devet od ukupno 300 mesta u parlamentu. MeRA25 je deo panevropskog političkog pokreta DiEM25 - Pokret za demokratiju u Evropi 2025.



"Ne želim da te poslušam. Nasilan si i nepristojan. Ti si sramota za francusku naciju. Ti si problematičan policajac. Želim da razgovaram s tvojim nadređenim. Dovedi mi nekog drugog", rekao je.

Incident... Varufakis sa policajcem po izlasku iz aviona



Policajac je naredio Varufakisu da krene za njim, ali je ovaj odbio da ga posluša. Na snimku se potom vidi jedan muškarac koji pita Varufakisa zašto ne prolazi, a ovaj mu je uzvratio: "On me ne pušta", pokazujući rukom na policajca. Vidno iznervirani Varufakis počinje da šeta unutar tunela:

- Radiću šta mi je volja. Šetaću tamo-ovamo, ne možeš me sprečiti. Pokušaj ako smeš.

Zvanično izvinjenje

Ubrzo su se pojavila dvojica policijskih oficira i Varufakisu je vraćen pasoš:

- Tražiću zvanično izvinjenje francuske policije.

Niko iz francuske policije nije želeo da komentariše incident. Mediji prenose da je policajac podneo prijavu protiv Varufakisa zbog nepoštovanja.

Printscreen

