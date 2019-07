OSULI RAFALNU PALJBU NA RUSKE AVIONE: Objavljen PRVI SNIMAK južnokorejskog presretanja bombardera tupoljeva u Japanskom moru! (VIDEO)

Oružane snage Južne Koreje saopštile su ranije da su ruski vojni avioni narušili vazdušni prostor zemlje u Japanskom moru. Za presretanje ruskih aviona bili su podignuti južnokorejski lovci F-16 koji su, navodno, ispalili hice upozorenja.

Kako navodi južnokorejsko Ministarstvo odbrane, tri ruska vojna prvobitno su ušla u južnokorejsku odbrambenu identifikacionu zonu na istočnoj obali, pre nego što je jedan od njih ušao u vazdušni prostor te zemlje.

"Avion je posle pucnjeva napustio vazdušni prostor Južne Koreje, ali se kasnije vratio i ponovo ga povredio", rekao je zvaničnik ministarstva koji je želeo da ostane anoniman i dodao da su južnokorejski borci ponovo ispalili pucnje upozorenja. "Ruski avion ni u jednom slučaju nije uzvratio", naveo je zvaničnik.

Prema rečima južnokorejskog zvaničnika, to je prvi put da je neki ruski avion povredio vazdušni prostor te zemlje. On je rekao da su tri ruska aviona ušla u južnokorejsku odbrambenu identifikacionu zonu sa tri kineska vojna aviona i dodao da nije poznato da li su to učinili namerno.

Zvaničnik je dodao da su, pre zajedničkog leta, kineski avioni ušli u južnokorejsku odbrambenu identifikacionu zonu na jugozapadnoj obali.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Rusija nije narušila granice drugih zemalja tokom izvođenja letova nad neutralnim vodama Japanskog mora.

"Dva Tu-95MS strateška bombardera ruskih vazdušnih snaga 23. jula su izvodila planirane letove u prostoru iznad neutralnih voda Japanskog mora", navelo je rusko ministarstvo.

Ministarstvo odbrane je istaklo da avioni nisu narušili granice drugih zemalja i da su leteli u skladu sa međunarodnim pravilima, na više od 25 kilometara udaljenosti od ostrva Dokdo (Takešima) i bez narusavanja vazdušnog prostora Južne Koreje.Zajednički letovi ruskih Tu-95MS i kineskih H-6K aviona preko Japanskog mora i Istočnog kineskog mora nisu usmereni protiv trećih zemalja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Letovi su obavljeni u sklopu sprovođenja odredbi plana vojne saradnje za 2019. godinu i nisu bili usmereni protiv trećih zemalja, saopšteno je iz tog Ministarstva. Rusko Ministarstvo odbrane je naglasilo da granice drugih zemalja nisu povređene. Prema podacima o letovima, nije bilo kršenja vazdušnog prostora drugih zemalja, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen YT

Kurir