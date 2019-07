HAPŠENJE HARADINAJA PRVA FAZA TRAMPOVOG PLANA: Ameri čiste sve protivnike dijaloga Beogrda i Prištine! Evo za koje rešenje za Kosovo se zalažu (VIDEO)

Istovremeno, iz američke ambasade poručuju da samo kompromis između Beograda i Prištine može doneti trajan mir u regionu. Na pitanje Srpskog telegrafa da li samit koji će u septembru u Parizu organizovati francuski predsednik Emanuel Makron može da pomeri stvari sa mrtve tačke i pokrene dijalog, iz američke ambasade odgovaraju: Snažno podržavamo povratak dijalogu između Beograda i Prištine, koji se vodi pod okriljem EU. Trajan dogovor postignut kompromisom je neophodan kako bi ovaj region konačno dobio prosperitet i mir koje zaslužuje.

Diplomatski izvori dodaju da je Vašington uključen u razgovore koji de u okviru Evropske unije, kao i da velika očekivanja imaju od samita koji će se u septembru u organizaciji Emanuela Makrona i Angele Merkel održati u Parizu.

Upućeni u dešavanja vezana za ulogu Trampa u dijalogu navode da je Vašington trajno precrtao Haradinaja. "Bivši premijer takozvane države Kosovo bio je glavna prepreka i kočnica razgovorima između Beograda i Prištine. Haradinaj se mesecima pravio gluv na mnogobrojne pozive i zahteve Vašingtona da ukine sulude takse, koje je uveo na srpske proizvode. Svima je bilo jasno da Amerika neće dozvoliti da se s njom poigrava niko, pa ni Haradinaj.

Detektovali su ga kao glavni problem i shodno tome aktivirali plan za uklanjanje prepreke, objašnjavaju upućeni iz diplomatskih krugova. Prema istim izvorima Trampova adiministracija stavlja tačku na Haradinajev slučaj: "Odlazak u Hag ne znači da će automatski biti osuđen i prebačen u zatvor. Na njemu je da odluči da li će biti junak koji će ostatak života provesti u zatvoru".

U svakom slučaju Vašington planira nastavak akcija koje će biti realizovane u narednih mesec ili dva. Težište prebacuje na politički teren kako bi se u Prištini afirmisali prozapadno orijentisani političari koji se su spremni da sednu za sto i nastave dijalog sa Beogradom. Tu je Vašington na istim pozicijama na kojima je Beograd, ali na koji ma su i Pariz i Minhen, Brisel, Moskva... Prvo moraju da padnu takse, pa onda sledi nastavak razgovora sve dok se ne postigne kompromis, objašnjavaju isti izvori.

Kada je reč o konačnom rešenju, oni podsećaju da zvanični Vašington podržava predlog Beograda o podeli Kosova.

"Tramp hoće da tu priču završi pre njihovih izbora i da to bude njegov uspeh. Bela kuća podržava ideju o razgraničenju, to su govorili američki zvaničnici. S druge strane, stare strukture u Stejt departmentu to opstruiraju na isti način na koji su Haradinaju davali vetar u leđa da istraje nameri da ne ukine takse, navode izvori iz diplomatskih krugova.

Prema rečima Ivice Dačića, vidna je promena u stavu američke administracije:

"Oni (Bela kuća i Tramp) sada se trude da nadu rešenje, dok su ranije smatrali da je to rešena stvar. Ističući da je za Srbiju važno da ima dobre odnose sa velikim silama, Dačić je za televiziju Prva naglasio da sada imamo bolje odnose sa američkom administracijom nego ranije. Nekada su se staferi trećeg i četvrtog ranga bavili pitanjem Kosova, a danas se savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika trudi da dođe do trajnog rešenja", poručuje Dačić.

Kurir.rs/Srpski telegraf

Foto: AP, EPA

Kurir