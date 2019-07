POSTAO JE KRALJ DROGE PRENOSEĆI HEROIN U KOVČEZIMA MRTVIH VOJNIKA: Rat u Vijetnamu za njega je bio unosan biznis, zarađivao je milion dolara dnevno (VIDEO)

Ova droga je Frenka Lukasa vinula u zvezde jer je postao jedan od najozloglašenijih kraljeva droge. O njegovom životu snimljen je i film u kom se prikazuje kako drogu švercuje u kovčezima sa mrtvim vojnicima iz Vijetnama.

Lukas, koji je nedavno umro, priznao je da ja izvršio niz ubistava, podmićivao ljude u Vijetnamu kako bi razvio svoju mrežu dobavljanja heroina, a iskvarenim policajcima plaćao mito oko 200.000 dolara nedeljno. Družio se sa Džoe Luisom, Muhamedom Alijem, Džejmsom Brunom i Dajanom Ros, a ogromne količine novca trošio na luksuzni život, automobile, odeću, nakit i zabavne sadržaje.

Na vrhuncu svog carstva zarađivao je milion dolara dnevno, imao ušteđevinu od 52 miliona dolara na Kajmanskim ostrvima, a 300 miliona dolara u heroinu. U njegovom vlasništvu bile su zgrade u Detroitu, ranč u Severnoj Karolini, i apartmani u Njujorku, Majamiju, Los Anđelesu i Portoriku.



Njegovo heroinsko carstvo srušilo se 1975. godine nakon što je uvaćen u svom domu u Nju Džersiju gde su mu pronašli 584.000 dolara u gotovini. Osuđen je na 70 godina zatvora, a odslužio 7, jer je tužiocima ponudio informacije koje su dovele presuda nizu korumpiranih službenika.

Ričard M. Roberts koji je vodio proces protiv njega u Nju Džersiju sprijateljio se sa Lukasom, ali bez iluzija o tome kakav je čovek bio.

Lucas je rođen 9. septembra 1930. godine u La Grandžu. Nije imao nikakvu formalnu edukaciju, a kao klinac pljačkao je pijance u gradu. Sa 15 godina napao je čoveka, ukrao mu 400 dolara i pobegao u Njujork. Ubrzo se kockao i prodavao drogu u Harlemu, da bi nešto kasnije njegovi zločini prerasli u oružane pljačke. Na ulici je postao slavan nakon što je 1966. godine ubio zloglasnog trgovca drogom, usred belog dana, na ulici prepunoj ljudi. Nikada mu se nije sudilo za taj zločin, a kasnije ga je negirao.



Nakon toga zapao je za oko Elsvortu Džonsonu, koji je postao njegov mentor. Nakon njegove smrti 1968. godine, razvio je svoje unosno kriminalno carstvo. U pokušaju da razbije mafijaški monopol nad snabdevanjem heroinom, koji se prodavao u Harlemu i Nevarku, odleteo je na Tajland i susreo se sa Lesli Atkinsonom Ikeom, koji je bio u braku s jednom njegovom rođakom. Kaže da mu je Atkinson, koji je vodio jedan bar u Bangkoku i prodavao drogu Afroameričkim vojnicima, pristao da pomogne.

U "zlatnom trouglu" na granici Tajlanda, Burme i Laosa, postigli su dogovor sa Lučai Rubivatom koji je uzgajao mak, i od opijuma proizvodio čisti heroin. Kupio je tada 132 kilograma, po ceni od 4300 dolara po kilogramu. U Harlemu je mafija naplaćivala 50.000 dolara po kilogramu, koji bi se na ulici prodavao za 300.000 dolara.



Prerušen u vojnika, Lukas kaže da je organizova mrežu podmićivanja vojnika koji su heroin dopremili u vazdušnu bazu u Vijetnamu, odakle su tela u posmrtnim sanducima putovala kući. Unajmio je stolara koji je napravio sanduke sa lažnim dnom u kom su skrivali heroin. Atkinson je kasnije osporavao njegove tvrdnje, a heroin se, kako kaže, prebacivao u nameštaju u operaciji koju je on kontrolisao. Ron Čepesiuk, autor knjige "Superfly: The True Untold Story of Frenk Lucas, the American Gangster" tvrdio je da je Atkinson bio ta veza, a ne Lukas. Citirao je izjave istražitelja i tvrdio da su mnoge izjave Lukasa zapravo lažne.



Među najupečatljivijim delovima filma je i onaj kako se ta droga krijumčarila u sanducima koji su dolazili u vojne baze širom SAD-a, gde su saradnici uzimali heroin i prebacivali ga u Harlem. Nakon toga se droga od 98 odsto čistoće smanjivala na 10 ili 12 odsto, dvostruke jačine ostalih brendova na ulicama. Njegov heroin "Blue Magic" primarno se prodavao na zapadnoj 116. ulici, između sedme i osme avenije, na području koje je tako postalo otvoreni supermarket za droge.

Uhvaćen je 28. januara 1975. godine, i uprkos ubistvu dva svedoka koji su svedočili protiv njega pred porotom, osuđen je na zatvor iz koga je zbog saradnje u drugim istragama pušten 1982. godine. Ponovno je osuđen po novim optužbama vezanima uz drogu 1984. godine, a u zatvoru ostao do 1991. godine.



Država je njegovu imovinu zaplenila 70-ih a godinama je živio anonimnim životom kroz program zaštite svedoka. Posljednje godine života proveo je u Nevarku prikovan za kolica, pokajao se zbog svojih zločina, i pomogao svojoj ćerki u radu sa organizacijom koja je pomagala deci čiji su roditelji u zatvoru. Napisao je knjigu koju je posvetio "svoj deci koja će je pročitati", a obećao je da će zaradu od prodaje iskoristiti da bi promovisao edukaciju.

"Molim vas učite na mojim greškama. Ostanite u školama, završite srednju školu i dođite do najvećeg nivoa obrazovanja koji možete dobiti. To je pravi put u životu", poručio je on.

