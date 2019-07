POSLE ROĐENJA DRUGOG SINA ČARLS JE DAJANI REKAO NEŠTO ŠTO JOJ JE SLOMILO SRCE: Kada se rodio Hari naš brak je pukao! Sve je krenulo nizbrdo, nešto u meni se samo zatvorilo (VIDEO)

Britanska kraljevska porodica ne prestaje da šokira javnost. Isplivali su do sada nepoznati detalji o odnposu princa Čarlsa i Dajane.

Iako se mnogo govorilo i govori o njenom odnosu sa sinovima, postoji jedan do sada nepoznat detalj u vezi sa rođenjem princa Harija. Princ Čarls je više od svega na svetu želeo ćerku, a kada je Dajana saznala da će ponovo roditi sina krila je to od muža sve do porođaja.

Godinu dana pre rođenja princa Vilijama, Dajana je bila pod velikim pritiskom da mora da rodi naslednika. U septembru 1983. godine Bakingemska palata je saopštila da je Dajana trudna po drugi put, ali je ona nažalost doživela spontani pobačaj nedugo zatim. 1984. godine par je saznao da je ona opet u drugom stanju. Tokom ove teške trudnoće Dajana se požalila prijateljici da nije rođena za produžavanje vrste, ali da se na kraju ipak sve isplati.

Dajana je u septembru 1984. godina na svet donela dečaka kome su dali ime Hari Čarls Albert David Mountbaten-Vindzor, nakon devet sati dugog porođaja bez bilo kakve anestezije ili lekova protiv bolova. U knjizi o njenom životu, Dajana je ispričala kako je izgledalo kada je svom mužu saopštila da je rodila drugog sina.

„Čarls je uvek želeo devojčicu, a kada je saznao da je rodila dečaka njegov prvi komentar je bio „O, pa on je dečak. I još ima riđu kosu“.

Čarls je komentare opisao kao šale, ali je to Dajanu veoma povredilo i uvredilo, jer su njena sestra i brat imali riđu kosu koja je u porodici Spenser nasledna.

Da stvar bude još gora, Čarls je na Harijevom krštenju u decembru rekao Dajaninoj majci da su svi razočarani jer su mislili da će roditi devojčicu. Dajana je rekla da nikada nije bila prisnija sa Čarlsom kao par nedelja pre Harijevog rođenja.

„Onda se rodio Hari i naš brak je pukao. Sve je krenulo nizbrdo. Nešto u meni se samo zatvorilo", priznala je princeza.

Za to je okrivila njegovu romansu sa Kamilom i dodala kako zna da je on tada otišao kod nje, piše PopSugar. Harijeva crvena kosa navela je mnoge da posumnjaju kako je njegov otac zapravo Džejms Hjuit koji je uči Dajanu, Vilijama i Harija jahanju, ali je par imao aferu tek dve godine po rođenju drugog princa. Čarlsova želja da ima ćerku nije ga nikada napustila, zato niko nije bio iznenađen njegovom neizmernom radošću kada se 2015. godine rodila princeza Šarlot.

„Nadao sam se da ću dobiti unuku, nekoga ko će da mi pomaže u starosti. Ja sam i više nego uzbuđen“, izjavio je princ nakon rođenja unuke.

