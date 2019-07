Erdogan je trenutno na odmoru, a taj period se svake godine koristi kako bi se plasirale laži poput njegove smrti, rekao je Aktaj.

"To je postalo pravilo - svake godine kada naš predsednik otputuje na odmor, pojedinci to iskoriste kako bi plasirali laži i spekulacije o njegovoj smrti“, rekao je on.

Aktaj je dodao i da su ove objave nastale na arapskim društvenim mrežama i da su ih izmislili takozvani "trolovi", a da su pojedini mediji odatle i preuzeli tu informaciju.

