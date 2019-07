ĆERKU MU JE UBIO MANIJAK U PROGRAMU UŽIVO: Otac američke novinarke preživljava to svakog dana, evo zašto (VIDEO, FOTO)

Moja supruga Barbara i ja krenuli smo s neprofitnom grupom koja finansira umetničke programe za siromašnu decu u jugozapadnoj Virdžiniji, i postao sam advokat za smislenu reformu zakona o nošenju oružja, piše Endi Parker, otac ubijene novinarke za Vašington Post.

Slomljeni otac je u nastavku svog teksta opisao kako se od tragične smrti svoje ćerke bori za strogu kontrolu oružja, ali i kako je suočen s još bizarnijom borbom i to onom sa Jutjbom i Gugleom. Naime, uprkos tome što obje kompanije imaju snažna pravila o objavama neprimerenog sadržaja, ubistvo Alison Parker, koje se dogodilo u uživo emisiji na televiziji dok je uzimala izjavu još uvek je dostupno na Jutjubu. Dok je Alison razgovarala sa svojom sagovornicom, ubica imm je hladnokrvno prišao, uperio pištolj prema Alison, a kako se sve odigralo velikom brzinom, ceo čin je uživo prikazan na televiziji i otada je taj video dostupan i na Jutjubu.

"Moj cilj je je bio, i još uvek je, ne dati nestabilnim i opasnim ljudima oružje s kojim bilo kome mogu nauditi. Radi toga postao sam neprijatelj mnogima, pišu mi čak i oni koji tvrde da je Alisonina smrt bila deo neke dijabolične zavere da se njima oduzme njihovo oružje. Od snimaka smrti moje ćerke montirali su svakakve gnusnosti koje preplavljuju internet", napisao je Endi. Mržnja koju pojedinci iskazuju prema porodici je nepodnošljiva, a ono što je dodatno razljutilo njenog oca je to što preporučeni algoritmi za Jutjub i Gugl pojačavaju i guraju te teorije zavere.

"Shvatio sam to kada sam upisao "For Alison", ime naše neprofitne organizacije, u Gugl. Pretraga mi je vratila jedan od ovih videa gde nas se naziva zaverenicima i lažljivcima. Onda sam guglao ime naše ćerke, što me odvelo niz stotine stranice odvratnog sadržaja. Jedna stranica kaže kako je Alison napravila plastične operacije i živi u Izraelu", nastavlja njen otac.

Ogorčen je na Gugl koji sa svojim algoritmima podstiče teorije zavere o svojoj ćerki, čiji su kreatori razni bolesnici, inače potpuno nepoznati porodici. Ovo društvo ne može tolerisati da teoretičari zavere maltretiraju privatne građane. A Gugl ne bi trebao da ima mehanizme gde na takvom sadržaju zarađuje.

"Ali Gugl dopušta da snimci tog užasnog trenutka ožive našu noćnu moru. Tragično, znamo da nećemo biti poslednji koji trpe ovu bol", istakao je Parker.

