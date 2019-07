DETALJI SMRTI DEVOJČICE (9) ČIJI JE NESTANAK PODIGAO KINU NA NOGE: Telo je pronađeno u moru, a sumnja se da je bila žrtva jezivog "rituala" (FOTO, VIDEO)

Naime, u saopštenju policije stoji da se nestala devojčica Zang Ziksin utopila u vodama okruga Ksiangšana. Na njenom telu nema tragova nasilja, ali još uvek nije isključena mogućnost da njena smrt ipak nije nesrećni slučaj.

Ova priča je očekivano izazvala veliku pažnju javnosti, a značajan broj ljudi uključio se u potragu za nestalom devojčicom.

Zhang Zixin, aged 9, found dead in East China Sea after disappearance - Business Insider #SmartNews https://t.co/lsD9Cxo5Ms — rhotwire (@rhotwire) 15. јул 2019.

Njena lična karta pronađena je u paviljonu u blizini obale prošle srede. Nesrećna devetogodišnjakinja je poslednji put viđena pre nešto više od sedam dana kada ju je jedna žena videla sa jednim sredovečnim parom nedaleko od mesta na kome se odvijala potraga.

Pomenuti par je inače iznajmljivao sobu u njenoj porodičnoj kući. Kada je par ponovo primećen na nadzornim kamerama, devojčica više nije bila sa njima. Iz policije je potom stiglo obaveštenje da su se muškarac i žena nakon ispitivanja utopili u obližnjem jezeru.

Analizom njihovih poslednjih objava na društvenim mrežama, utvrđeno je da je par u poslednje vreme iskazivao sucidalne sklonosti, te da je moguće da je smrt devojčice bila deo njihovog "rituala".

Otac devojčice izjavio je da su je prvobitno osumnjičeni muškarac i žena prevarili njegove starije roditelje i odveli devojčicu sa sobom dok je on radio u kilometrima udaljenom gradu na severu Kine. Inače, pre toga je par tražio od njega da dozvoli devojčici da pođe u Šangaj sa njima na jedno venčanje.

Iako on to isprva nije odobravao, na kraju je popustio. Sa parom je ostao u kontaktu preko društvenih mreža i na početku je, kaže, sve delovalo sasvim normalno. No, kako je vreme odmicalo, sve više je počelo da ga zabrinjava to što su društvene mreže pokazivale lokaciju prilično udaljenu od Šangaja.

Štaviše, kada se poslednji put čuo sa ćerkom, rekla mu je da se nalaze u pokrajini koja je skroz južno od pomenutog grada. Tada je uzeo kartu za voz i vratio se u svoje mesto da potraži ćerku. Nakon što je muškarac odbio da kaže gde se nalazi devojčica, zabrinuti otac je slučaj prijavio policiji.

Kada je policija objavila saopštenje o smrti dvoje osumnjičenih, Kinom su počele da kruže teorije zavere. Na društvenim mrežama se nagađa da je par bio deo jednog kulta i da je devojčica zato žrtvovana.

Američki CNN je pokušao da stupi u kontakt sa nesrećnim ocem, međutim, on nije bio u stanju da govori o svojoj kćerci.

- Iako se nismo nadali ovom, ipak je bolje što je pronađena - kratko je prokomentarisao jedan član porodice.

Kurir.rs/CNN

Foto: Printscreen/Facebook

