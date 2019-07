OTAC KOJI JE OSTAVIO BLIZANCE U VRELOM AUTU PLAKAO U AGONIJI PRED SUDOM, A SUPRUGA STALA NA NJEGOVU STRANU: Ovo je užasna nesreća, on je dobar čovek i odličan otac! (VIDEO)

On se pojavio na sudu u Bronksu, gde se izjasnio da nije kriv za ubistvo iz nehata. Pušten je uz kauciju od 100.000 dolara i moraće da se ponovo pojavi na sudu 1. avgusta.

Huan rekao je da je mislio da je svoje skoro jednogodišnje blizance ostavio u vrtiću pre nego što je otišao u bolnicu u kojoj radi. Međutim, dečak i devojčica su ostali u kolima osam sati.

Rodrigez je plakao u agoniji dok su tužioci detaljno opisivali kako su tela blizanaca dostigla temperaturu od skoro 43 stepena.

Na kraju saslušanja on je uplakan pao u zagrljaj dvoje supruge i majke blizanaca, Marise Rodrigez. Ona je izjavila da je sve bila "užasna nesreća", ali je obećala da će ostati uz svog supruga nakon što je optužen za ubistvo.

"Nikada neću prevazići ovaj gubitak i znam da on nikada neće sebi oprostiti ovu strašnu grešku. Potrebno mi je da on bude pored mene i da ovo preguramo zajedno. Iako boli više nego što sam mogla da zamislim, ipak još volim svog supruga. On je dobar čovek i odličan otac i znam da nikada svoju decu ne bi namerno povredio", rekla je Marisa.

Policija veruje da je Rodrigez parkirao svoj automobil sa blizancima Finiksom i Lunom u sedištima, oko osam sati ujutru.

Do parkinga se vratio oko 16 sati nakon što je završio sa radom i tada shvatio da su deca sve vreme u kolima. Odmah ih je odvezao u Hitnu pomoć, ali lekari nisu mogli da spasu mališane.

