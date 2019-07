MISTERIOZNI RUSKI KRATER, NIKO NE ZNA KAKO JE NASTAO: To je UKLETO mesto, ko mu se približi razboli se i UMIRE, ali drveće oko njega ubrzano raste kao Černobilu! (VIDEO)

Mnogi istraživači mislili su da su na pragu rešenja, ali niko nije uspeo da dokaže kako je nastao Patomski krater, kako je ova struktura nazvana po obližnjoj rečici. Iz središta kupe, prečnika 100 metara i visine oko 40 metara, uzdiže se brdašce visoko 12 metara. Domorodačko stanovništvo Jakuti ga zove „ sibirsko gnezdo ognjenog orla” i smatraju ga „zlim mestom na koje životinje neće da idu, a ljudi osećaju loše i umiru”. Zbog toga je lokalno stanovništvo nije htelo ni čuje da prati ekspedicije koje su istraživale krater jer mesto smatraju ukletim.

Priče o zloj ćudi naoko pitome misteriozne geološke enigme dodatno je podgrejao događaj iz 2005. godine. Tim iskusnih geologa, predvođenih Evgenijem Vorobjevim, prvog dana avgusta je krenuo da obavi detaljna istraživanja. Nadomak Patomski kratera, Vorobjev se srušio - i umro. Iako su lekari kao uzrok smrti naveli srčani udar, lokalno stanovništvo ništa ne može da razuveri da ga je ubio krater lično.

Želeći da makar vide čudo kojim je Vorobjev bio tako fasciniran, četiri člana njegove ekipe su nešto kasnije nastavila istraživanje: „Ostali smo bez daha. Šta je moglo da stvori takvo čudo? 250,000 m3 podzemnih stena je izbačeno na površinu i formiralo pravilan krug. Kada smo krenuli, verovali smo da ćemo znati kako je nastao čim ga ugledamo, a vratili smo se potpuno zbunjeni”, rekao je Sergej Jazev.



Dugo se verovalo da je ovaj čudan „plik” na površini zemlje izazvao pad meteora. Neki su ga povezivali sa Tunguskom eksplozijom, udarom meteorita iz 30. juna 1908. godine, čiji krater nikada nije pronađen, pa se smatra da se dezintegrisao pre pada, na oko 5 do 10 km od površine zemlje. Međutim istraživanja su pokazala da krater nije meteorskog porekla, niti da ima vulkanskih elemenata koji bi podržali pretpostavku da je u pitanju mladi vulkan u nastajanju. Analizom godova drveća koje raste u okolini, sibirski naučnici su procenili starost kratera na oko 250 godina.

Zanimljivo je da je otkrivenoli da drveće u neposrednoj blizini kratera ubrzano raste, jer su godovi nastali u to vreme značajno širi od ranijih i kasnijih. Jedan broj istraživača je odmah prepoznao analogiju između ovog fenomena i ubrzanog rasta drveća oko Černobila nakon nuklearne katastrofe. To je podstaklo neverovatne priče, od one da je ispod kratera sagrađena tajna nuklearna elektrana, do naučne fantastike - da krater krije skladište goriva koje je za svoj svemirski brod uskladištila nepoznata civilizacija vanzemaljaca.

Dobru dozu intrige je nakon serije eksperimenata dodao i prof. Igor Simonov, stručnjak za probleme mehanike, sa svojom tvrdnjom da je ovakav oblik kratera mogao da izazove „samo pad cilindričnog objekta napravljenog od materijala super-gustine kakav na Zemlji ne postoji, ali možda postoji negde u svemiru”. Poreklo Patomskog kratera tako se decenijama vrtt u začaranom krugu tajnih nuklearnih proba, poseta NLO i zaboravljenih meteorita.

