ČUVENA GLUMICA U VEZI SA SAUDIJCEM: Lindzi Louhan ulovila princa?

Lindzi Louhan foto: Profimedia

Holivudska zvezda Lindzi Louhan u vezi je sa saudijskim princem, prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom, pišu američki mediji.

Prema tračevima koji kruže Holivudom, njih dvoje su počeli da se druže pre godinu dana, a onda je to preraslo u nešto više.

Dopisuju se

- Louhanova i najopasniji čovek na svetu, krvoločni saudijski princ, postali su veoma bliski. Upoznali su se, to su nam potvrdili i njeni predstavnici, pre godinu dana na gran pri trci Formule jedan. Od tada on toliko uživa u njenom društvu da po nju često šalje svoj privatni avion, a poklonio joj je i kreditnu karticu. Prijatelji Louhanove, koji tvrde da su čitali i poruke koje jedno drugom šalju, kažu da ta veza cveta, ali njen predstavnik tvrdi da je sve to laž - piše popularni američki portal Pejdž siks.

Lična karta

LINDZI LOUHAN

Rođena: 2. jul 1986.

Mesto: Njujork, SAD

Brak: nije udata

Zanimanje: glumica

Kako navode, iako je popularnost holivudske zvezde već godinama u padu, na Bliskom istoku je i dalje obožavaju. Zbog toga je često pozivaju u Rijad i Dubai na žurke, a udvaraju joj se mnogi tamošnji bogataši.

Skandal-majstor

Lindzi je karijeru započela kao dete, a onda je postala prava tinejdž zvezda. Međutim, kasnije je više bila u centru pažnje zbog skandala nego zbog glume. Kao njen poslednji momak pominjao se ruski biznismen Jegor Tarabasov, ali su oni raskinuli još 2016.

Princ Muhamed bin Salman foto: Profimedia

Lična karta

MUHAMED BIN SALMAN EL SAUD

Rođen: 31. avgust 1985.

Mesto: Rijad, Saudijska Arabija

Brak: Oženjen je i ima četvoro dece

Zanimanje: princ prestolonaslednik i ministar odbrane

Zanimljivo je da je princ Muhamed započeo modernizaciju stroge islamske zemlje, ali je njegov imidž na Zapadu pretrpeo veliki udar nakon što je optužen da je naložio brutalno ubistvo saudijsko-američkog novinara Džamala Kašogija.

BROJKA

3 milijarde dolara je lično bogatstvo princa Muhameda POTPISI:

Našla princa u belom avionu... Lindzi Louhan

Uživa u druženju sa zvezdom... Muhamed bin Salman

