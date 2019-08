VELIKI OKRŠAJ U AVIONU, 5 POLICAJACA IZBACIVALO JEDNOG PUTNIKA: Sve je počelo zbog mesta, a završilo se DOŽIVOTNOM zabranom letenja (VIDEO)

Is this how @ryanair DEAL WITH CUSTOMERS !!!! @1slamf I’m shocked, I have no words ! Justice will be served #boycottryanair . . @channel4 @skynews @bbcnews @ladbible @itv @imjustbait @joe_co_uk

A post shared by Rafik Boutiche (@rafiik.b) on Aug 8, 2019 at 2:36am PDT