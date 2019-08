VELIKA ZAPLENA KOKAINA U FRANCUSKOJ: Pronađena tona droge u paketima palminog srca, vrednosti oko 74 miliona evra

🔵🛃 Je félicite les douaniers du Havre et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui viennent de saisir une tonne de cocaine.



👉Cette saisie exceptionnelle représente une perte sèche de plus de 74 millions d’€ pour les réseaux criminels. pic.twitter.com/mfoaIY4lnS