"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали” Заявление компании “Уральские авиалинии”. #самолет #crash #uralairlines #жуковскийаэропорт #жуковский #раменское #аварийнаяпосадка #москвасимферополь #a321 #aviation #pilot #flyboard #aeroflot #чп #чудо #u6178

