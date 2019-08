BRITANSKA VLADA STAVILA PEČAT NA BREGZIT, VELIKA BRITANIJA 31. OKTOBRA IZLAZI IZ EU: Doneta odluka kojom se poništava zakon o pristupanju Uniji, Džonson ispunio obećanje

To je očekivani datum Bregzita koji je već dvaput odložen, i dan koji je Boris Džonson obećao kao dan kada će njegova zemlja napustiti EU, uspeo ili ne da ponovo pregovara o sporazumu o tome koji su sklopili prethodna vlada i ostali evropski lideri.

"Ovo je jasan signal građanima ove zemlje: napustićemo EU kao što je obećano 31. oktobra bez obzira na okolnosti", rekao je u izjavi ministar Stiv Barklej, ministar odgovoran za Bregzit.

"To je istorijski trenutak kada kontrolu nad našim zakonima preuzimamo od Brisela", dodao je on.

Ali ta odluka je uglavnom simbolična, rekla Madi Timont-Džek, iz istraživačkog centra "Institut za vladu".

"Već smo znali da ćemo ukinuti taj propis (nazvan Zakon o evropskim zajednicama iz 1972.), ali nismo znali kada. To je politički simbol", rekla je ona za AFP. Bivša premijerka "Tereza Mej to nikad nije najavila, jer to se može učiniti i u poslednjem trenutku", rekla je ona.

Boris Džonson želi da izvrši pritisak na EU da, sve više i neposrednije mašući pretnjom odlaska bez dogovora, postigne novi sporazum o Bregzitu, dok Brisel za sada odbija da ponovo otvori pregovore.

U Berlinu će se u sredu sastati s kancelarkom Angelom Merkel, a u četvrtak s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Potom će od 24. do 26. avgusta biti u Biaricu, na samitu G7, gde će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, s kojim se nada da će zaključiti ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini posle Bregzita.

Današnjoj najavi ukidanja zakona je prethodilo objavljivanje pisma u kojem više od 100 britanskih poslanika poziva Borisa Džonsona da odmah sazove parlament koji je na odmoru, da trajno zaseda do 31. oktobra.

"Naša država je na ivici ekonomske krize dok krećemo prema Brekitu bez dogovora", pišu poslanici koji žele da spreče takav scenario.

"Nalazimo se pred nacionalnom krizom i Parlament mora biti odmah sazvan", upozorili su oni.

Po Madi Timont-Džek, ako bi Parlament uspeo da "primora Vladu da odloži Bregzit, Vlada bi vrlo lako mogla da promeni datum ukidanja 'Zakona o evropskim zajednicama iz 1972.' i za posle 31. oktobra".

Očekuje se da će poslanici ponovo zasedati od 3. septembra.

Lider laburističke opozicije Džeremi Korbin planira da donese zahtev za glasanje o poverenju u Džonsona, čija vlada ima samo jedan glas većine u Parlamentu.

Ako predlog uspe, Korbin se nada da će postati vršilac dužnosti šefa vlade, da bi se postiglo dalje odlaganje datuma odlaska iz EU, kako bi se izbegao Bregzit bez dogovora, a zatim bi raspisao prevremene izbore.

"Potrebna nam je vlada koja je spremna za pregovore s Evropskom unijom kako 31. oktobra ne bismo imali katastrofalni izlazak", rekao je Korbin u subotu.

U slučaju Bregzita bez dogovora, "Sandej Tajms" je danas otkrio da će se Velika Britanija verovatno suočiti s nestašicom hrane, gasa i lekova, s blokadama u lukama ili s nemogućnošću prelaska granice između Severne Irske i Irske.

Taj napis se zasniva na izveštaju Vlade koji je "procureo" medijima.

"Dokument o tome predstavlja najverovatnije posledice Bregzita bez dogovora, a ne najgori scenario", piše u članku.

To je danas negirao Majkl Gov, desna ruka Džonsona u vladi, uveravajući na Tviteru da ti dokumenti opisuju "najgori scenario" i da su "u poslednje tri nedelje preduzete veoma značajne mere da bi se ubrzale pripreme za Bregzit".

