NOVI JEZIVI DETALJI IZ ŽIVOTA MILIJARDERA PEDOFILA: 3 devojčice (12) iz Francuske dobio od prijatelja za rođendan! Svojoj robinji pričao šta ih je terao da mu rade! (VIDEO)

Džefri Epstajn, ozloglašeni milijarder pedofil, je prema novootkrivenim dokumentima, iz Francuske doveo tri devojčice (12) iz siromašnih porodica. One su navodno poslate za njega kao rođendanski poklon.

Virdžinija Džafre (devojčko prezime Roberts), koja je tvrdila da su je Epstajn i njegova prijateljica Žislen Maksvel prisilili da bude seks robinja kada je imala 15 godina, rekla je prema novim sudskim dokumentima da je finansijer zlostavljao devojčice koje je vratio u Francusku već narednog dana.

"Najgore što sam čula je to da su ove lepe devojčice od 12 godina poslate ovamo upravo za njegov rođendan. Bio je to poklon iznanađenja od jednog njegovog prijatelja, a one su došle iz Francuske. Videla sam ih i upoznala", rekla je ona.

"Epstajn se nakon upoznavanja sa njima hvalio da one imaju 12 godina i da su iz Francuske. Rekao je da su tamo ljudi jako siromašni, a da je njihovim roditeljima je potreban novac", istakla je ona.

Ovi navodi su otkriveni u sudskim spisima iz 2015. godine, kao deo građanske parnice koju su dva lica koja su tužila Epstajna, pokrenula protiv SAD 2008. godine. Tvrdili su da su prekršeni savezni zakoni o žrtvama kriminala.

Epstajn je odslužio samo 13 meseci zatvora nakon što je priznao krivicu za seks sa maloletnicom. Nedavno se obesio u zatvoru na Menhetnu, dok je bio pod optužbom za trgovinu ljudima.

Virdžinija je rekla da joj je Epstajn opisao kako su ga devojke masirale i obavile oralni seks, prenosi Dejli Mejl.

"Nastavio je da priča kako su kupljene u Parizu od roditelja, i da su im ponuđeni novac, viza i karijere modela", rekla je ona.

Ista građanska tužba je podneta protiv tužilaštva u Majamiju, a u kojoj se navodi da su mlade devojke dovođene iz Južne Amerike i Istočne Evrope da bi imale seks sa Epstajnom.

Kurir.rs/Njujork post

Foto: AP

Kurir