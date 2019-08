PALA VLADA U ITALIJI: Premijer Konte podneo ostavku, Salvinija optužio da svoj interes stavlja ispred državnog! (VIDEO)

U obraćanju parlamentu, Konte je optužio Salvinija da sopstevni interes stavlja ispred državnog.

"Salvinijeva odluka (da poljulja koaliciju) je ozbiljna i ima relevantne posledice na ekonomski i društveni život zemlje", rekao je Konte.

Konte, profesor prava, koji se počev od prošle godine našao između pomenute Lige i Pokreta pet zvezdica, obratio se Senatu danas u 15 sati, gotovo dve nedelje nakon što ga je Salvini pozvao da prekine partnerstvo i krene na nove izbore.

Liga je inače zatražila izglasavanje nepoverenja vladi Đuzepea Kontija, ali aktuelni premijer je to izbegao sam podnoseći ostavku predsedniku republike.

Konte, koji obično odaje utisak mirnog i staloženog čoveka, proteklog vikenda je žestoko napao Salvinija zbog njegovih postupaka, optužujući ga za nelojalnost. Naime, sve je počelo kada je Salvini odbio da dozvoli spasilačkom brodu sa migrantima pristanak na ostrvu Lampeduza.

Salvini, koji obavlja funkciju potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, nadao se da će njegov drastičan potez sruštiti vladu i ubrzati izbore, piše britanski Gardijan.

Lider Lige se, čini se očekivano, zalaže za izbore kako bi mogao da iskoristi svoju rastuću popularnost koja trenutno iznosi 38 procenata. No, Salvinijeva partija je znatno slabija u parlamentu, te je na izborima u martu prošle godine osvojila samo 17 posto glasova. No, njegova strategija bi mogla da zakaže ukoliko Demokratska partija i Pokret 5 zvezdica formiraju većinu.

Salvini je u međuvremenu takođe najavio moguću koaliciju sa Pokretom 5 zvezdica ne bi li tako izbegao saradnju sa demokratama. On je u utorak izjavio da će njegov sledeći potez zavisiti od onoga šta Konti bude rekao pred Senatom (pre podnošenja istavke).

"Mislim da Italijani znaju da cene sve ono što sam uradio do sada. Da li ima smisla da vlada bude protiv mene? Ona mora biti jaka da bi mogla da funkcioniše. Koliko je to moguće izvesti samo sa demokratama i Pokretom pet zvezdica", rekao je on.

Kurir.rs/euronews

Foto: AP

Kurir