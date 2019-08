Foto: AP / New York State Sex Offender Registry

Milijarder i pedofil Džefri Epstajn sahranjen je grobu koji nije obeležen i to pored svojih roditelja.

Nezvanično, ploče sa njihovim imenima su zamenjene praznim da ne bi došlo do vandalizma.

Pedofil je sahranjen na Floridi, a sahranu je organizovao njegov brat Mark. On je bio jako besan na pitanja novinara o Džefrijevom grobu.

"To nije ničiji j.... posao", rekao je on i dodao da je to porodična stvar i da neće da odgovara.

Inače, grobno mesto na tom groblju košta oko 250.000 dolara.

