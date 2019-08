VILIJAM I KEJT OČITALI BUKVICU HARIJU I MEGAN: Dok se Saseksi bahate u privatnim avionima, budući kralj i kraljica putuju redovnim letom za 80 evra! (VIDEO)

Tačnije, snimljeni su kako napuštaju redovni let koji ih je sa aerodroma Norvič dovezao u Škotsku. U dvorcu Balmoral naći će se, piše Daily Mail, sa kraljicom Elizabetom i princom Filipom. Ne samo da se radi o komercijalnom nego i jeftinijem letu za koji karta košta 80 evra.

"Kraljevska porodica je sedela napred. Niko nije znao da su u avionu. Tek sam kasnije shvatio da je Kejtina majka sedela ispred mene", rekao je jedan putnik aviona u kojem su, osim Vilijama i Kejt bila i njihova deca prinčevi Džordž i Luis, kao i princeza Šarlot.

Veliki je to kontrast, kažu poznavaoci kraljevske porodice, u odnosu na ponašanje Harija i Megan, koji su ovog leta čak jedanaest dana koristili privatne avione. Elton Džon je Hariju i Megan platio privatni avion, čije iznajmljivanje košta neverovatnih 22.100 evra. Neki smatraju da se radi i o jasnom odgovoru starijeg i racionalnijeg brata Vilijama.

"Puno je gluposti ovih dana izgovoreno o tome kako Hari i Megan moraju da putuju privatno zbog bezbednosti. Ali kraljevska porodica koristi jeftine letove već godinama, i princeza Dajana je to činila često. Vilijam i Kejt koji lete tako, i to bez ikakvih problema, pokazuju da je to moguće", rekao je Robert Džonson, kraljevski autor najpoznatiji po biografiji princa Čarlsa.

"Cinici bi mogli da kažu da su Vilijam i Kejt to uradili namerno, imajući na umu sve nedavne priče o parovima koji se ne slažu. Pa ipak je Megan za Vog rekla da nije htela da bude na naslovnici jer joj se to činilo previše hvalisavo, a svi znamo da je Kejt bila na naslovnici", smatra kraljevski novinar Fil Dampier.

