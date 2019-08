MILIJARDER PEDOFIL I PRINC ENDRU BILI DOBRI DRUGARI: Dve mlade Ruskinje masirale princa u Epstajnovom stanu! Sada se mračna prošlost vraća da ga PROGONI! (VIDEO)

Brokmen u imejlu tvrdi kako se sastao sa Epstajnom i naziva ga "milijarderom i naučnim dobrotvorom koji je uvek bio velikodušan kada su u pitanju donacije našim prijateljima i klijentima", javlja Gardijan.

Epstajn je počinio samoubistvo 10. avgusta u Njujorku dok je čekao suđenje za seksualno zlostavljanje maloletnica.

Članak Morozova

U članku časopisa Nova Republika, Morozov objašnjava da ima nameru da prekine saradnju sa Brokmenom zbog njegovih veza s Epstajnom.

Tada navodi njihovu međusobnu razmenu mišljenja u imejlu iz 2013. godine u kojoj aludira na masažu koju je imao princ Endru.

"Prošlo je više od mesec dana otkako je Epstajn uhapšen i Brokmen još uvek o tome nije rekao ni reči. Sada sam pronašao i taj njegov stari mejl i ne mogu da verujem da nije znao ništa o Epstajnovim seksualnim zločinima".

Nakon što je detaljno opisao Brokmenov mail, Morozov članak završava rečima: "Spreman sam u potpunosti da prekinem saradnju sa Brokmenom i njegovom agencijom sve dok mi ne bude pojasnio razloge održavanja veza s Epstajnom". Brokmen zasad nije komentarisao ovaj članak.

Sadržaj mejla

Brokmen piše: "Poslednji put kada sam bio kod njega u kući, a to je najveća privatna rezidencija u Njujorku, bio je odeven u trenirku, a do njega je bio Britanac u odelu s naramenicama kome su noge masirale dve lepo odevene mlade Ruskinje. Nakon što me je nekoliko minuta mučio pričanjem o sajber-bezbednosti, Britanac po imenu Endi komentarisao je poteze švedskih vlasti i optužbe protiv Džulijana Asanža. Rekao je da mislimo kako je Švedska liberalna, ali da je sve to sličnije poređenju severne Engleske i južne Evrope".

Tada je naveo kako se Endi žalio na nedostatak privatnosti s kojom se susreće kadgod se pojavi u javnosti i da je tada shvatio da je reč o britanskom princu: "U Monaku Albert radi 12 sati dnevno, ali u 21 h uveče on izlazi i nikoga nije briga šta radi. Ako ja to učinim, u velikim sam nevoljama".

Bakingemska palata nije komentarisala mejl, iako su prethodno stizale izjave da je princ šokiran otkrićem o Epstajnovim zločinima i da princ Endu nije sa njima povezan ni na koji način.

Na kraju mejla Brokmen navodi kako su nedelju dana od njegove posete princ Endru i Epstajn viđeni kako šetaju zajedno Central Parkom, što je njujorška novinska agencija NYPost propratila fotografijom sa naslovom "Princ i perverznjak".

Reč je o fotografiji objavljenoj krajem 2010., gotovo tri godine pre slanja spomenutog mejla.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: EPA

Kurir