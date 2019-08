DEVOJČICA JE PROVELA 84 SATA SAMA NA ATLANTIKU: Ono što joj se pre toga dogodilo je jezivo, a tajnu je čuvala 50 godina! (VIDEO)

Bila je izgladnela, telesne temperature više od 40 stepeni. Nikome nije bilo jasno kako se tu stvorila.

Kada ju je video Nikolaos Spakidakis, oficir grčkog broda "Kapetan Teo", nije mogao da veruje svojim očima. Fotografiju koja će ubrzo obići ceo svet uslikao je jedan od članova posade.

Šta se zapravo dogodilo?

Priča počinje kada je doktor Artur Daperolt odlučio da povede porodicu na krstarenje do Bahama. Na put su pošli njegova žena Džin, troje dece Brajan (14), Teri Džo (11) i Rene (7), kao i porodični prijatelj i bivši marinac Džulijan Harvi sa suprugom Meri.

Odmor je počeo dobro i svi su se lepo slagali. Međutim, pete noći krstarenja Teri Džo su probudili vrisci i čudno udaranje koje je dolazilo iznad kabine u kojoj je spavala.

Devojčica se popela na palubu da vidi o čemu se radi i tamo je zatekla užasan prizor. Majka i brat su ležali u lokvi krvi, a onda je ugledala Harvija kako ide prema njoj. Ošamario ju je i rekao da siđe dole.

Spustila se ispod palube, ali je voda već krenula da nailazi. Otrčala je do Harvija i pitala ga da li tonu, na šta je on kratko odgovorio "Da". Nakon toga, Harvi je uzeo gumeni čamac i otisnuo se na more.

Teri Džo je ostala sasvim sama, ali se u jednom trenutku setila da postoji još jedan mali čamac za spasavanje. Bez vode i hrane i bez ičega što bi je štitilo od jakog sunca, Teri Džo je provela 84 sati na moru dok je nije pronašao grčki brod.

Ono što devojčica nije znala je da je Harvi ubio ženu i njenu porodicu dok je ona još spavala na brodu.

Pošto je upao u ozbiljne finansijske probleme, pretpostavlja se da je ubio ženu zbog osiguranja od 20.000 dolara. Međutim, kada ga je Artur video šta radi morao je da se otarasi svedoka, a pomračenog razuma je nastavio svoj krvavi pir.

Potopio je jahtu kako bi posle rekao kako je jedini preživeo tešku nesreću. Obalskoj straži je rekao da se jahta pokvarila. Još je bio sa njima kad je javljeno da je Teri Džo pronađena.

Tada je uzviknuo: "O Bože! Pa to je divno".

Sledećeg dana se ubio.

Nije poznato zašto je samo Teri Džo ostavio u životu, ali se verovatno nije nadao da će preživeti sama na moru.

Teri Džo je godinama odbijala da priča o svojoj porodici, a onda je napisala knjigu i poverila se svetu tek 2010. godine.

“Nikada nisam bila uplašena. Bila sam napolju na pučini i volela sam vodu. Imala sam jaku veru. Verovala sam u Boga i molila sam mu se da mi pomogne, pustila sam sve da teče svojim tokom".



"Ono što sam želela da poručim svojom knjigom je da nikada ne treba odustajati, ne gubite nadu. Budite pozitivni, saosećajni i prepustite se, pomažite onima kojima je pomoć potrebna. Verujem da se dobro dobrim vraća", rekla je.

