UHAPŠEN VOĐA PROTESTA U HONGKONGU: Otkazane demonstracije planirane za vikend, kineska vojska u stanju pripravnosti! (FOTO, VIDEO)

Vong, koji je predvodio i proteste 2014. godine koji su na 79 dana paralisali delove grada, pušten je iz zatvora u junu, nakoj što je odslužio petonedeljnu kaznu zbog nepoštovanja suda, prenosi Rojters.

"On je iznenada uguran u privatni automobil", piše na Tviter nalogu Vongove političke stranke Demosisto, koja se zalaže za veću demokratiju u Hongkongu.

U postu se dodaje da je on prebačen u policijsku stanicu u kvartu Van Čai.

Podsetimo, Hongkong se suočava sa najvećom političkom krizom od kada ga je 1997. godine Velika Britanija vratila pod kinesku upravu.

Demonstracije u Hongkongu su počele u junu u znak protesta protiv predloženog zakona o izručenju kojim bi bila omogućena ekstradicija iz Hongkonga u Kinu, a nakon što je nacrt zakona povučen okupljanja su prerasla u proteste protiv vlade.

Kina je poslala i vojsku, a list Čajna dejli piše danas da svrha stacioniranja kineskih vojnika u Hongkongu nije simbolička i da oni neće imati razloga da ne reaguju ukoliko se situacija u gradu pogorša.

Kina je u četvrtak završila, kako je navela, rutinsku rotaciju vazdušnih, kopnenih i morskih snaga u Hongkongu.

Odred vojnika Narodnooslobodilačke armije stacioniran je u Hongkongu od 1997. godine, a toj bivšoj britanskoj koloniji "nad glavom visi" mogućnost njihove raspodele kako bi se ugušili protesti, iako je gradska vlada više puta saopštila da može da se nosi sa situacijom.

Prema proceni analitičara, garnizon broji između 8.000 i 10.000 vojnika, koji se nalaze u bazama na jugu Kine i u nizu kasarna u Hongkongu, koja ima status specijalne administrativne oblasti (SAO).

"Iako vlada SAO do sada nije osećala potrebu da pozove garnizon, to ne znači da to neće uraditi ukoliko to zahteva", upozorava Čajna dejli, koji se objavljuje na engleskom jeziku, u uvodniku.

