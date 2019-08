ROĐENA MAJKA GA POKLONILA LIDERKI SEKTE U KOJOJ JE BILA: Sektašica ga ubedila da je njeno dete, a onda je policija upala i sve rasturila! Kada je sreo majku posle 20 godina, nije htela očima da ga vidi! (VIDEO)

Sve do tog trenutka, centar njihovog sveta bila je En Hamilton-Bajrne, harizmatična instruktorka joge, koja je krajem 60-ih svoje sledbenike nagovorila da se priključe kultu kojeg je nazvala Porodica.

Ona je ubedila članove da je reinkarnacija Isusa Hrista a verovali su da će nakon smaka sveta upravo njihova porodica biti odgovorna za edukaciju preživelih.

Ben i ostala deca verovali su da im je En majka koja ih je naučila da izbegavaju strance i da se, ako slučajno nekog sretnu na obali ili na jezeru, vode mantrom: Nema me, ne vidim, ne čujem.

"Ostalima koji nisu članovi kulta nismo ništa govorili. Ako sam sa njima došao u bilo kakvu interakciju, prolazio bi kroz ono što sam rekao da budem siguran da nisam ništa otkrio", rekao je Ben.

O Benu i ostaloj deci u kultu brinule su se žene iz Eninog bliskog kruga, "tetkice". Deca su se budila u 5 ujutru a ispunjavali ovu rutinu: joga, meditacija, škola, joga, meditacija, domaći zadatak i spavanje.

Jeli su vegetarijansku hranu i često su ih kažnjavali. Tetkice su ih držale za glavu ispod vode i njihove ruke iznad sveće, kada je En bila u kultu, kad ne bi putovala, ponekad ih je tukla svojim potpeticama, piše BBC.

"Samo gledanje tih prizora ostavljalo je emotivne ožiljke", priseća se Ben te atmosfere pravog straha. Svoju kontrolu nad članovima održavala je i uz pomoć droga. Deca su redovno bila na dozama sedativa. Odrasli i stariji tinejdžeri u ceremonijama "čišćenja" morali su da uzimaju LSD, što je podsticalo njihovu "veru".

Prvo veče daleko od jezera razmišljao je šta je rekao i da li bi zbog toga mogao da ima probleme. Ali ubrzo je shvatio da to više i nije važno, jer se više u porodicu ne vraća.

"Mislim da sam tada, prvi put u svom životu, shvatio da sam slobodan", rekao je on. I tada je tek počeo pravi posao. Saznao je da En nije njegova majka, već jedna od žena koju je zvao "tetkica" i koja se zvala Džoj. Ostala jeca nisu bili njegova braća i sestre, neka su bila deca drugih članova kulta, ostali siročad koje je En usvojila. Mislio je da ima 14 godina, a saznao da ima 15. I da En nije bila Hristova reinkarnacija.



"I tada sam pokušavao da shvatim šta da radim, kakav je ovaj svet u kom živim? Koja su njegova pravila? I kako da ja u njemu funkcionišem?", pitao se. U školi je pokušavao da se prilagodi. Odgurnuo je sve one koji su pokušali da mu se približe, što ne čudi, jer se deca iz Porodice nisu zbližavala, oni koji su pokazivali takve želje brzo su bili razdvojeni. Prijateljstvo je bio osećaj koga nikada nije doživeo. U pravom svetu nije znao kako da uspostavi vezu sa drugima.

"Kada razvijate prijateljstvo sa nekim imate neke dodirne tačke, zajedničke interese, mišljenja ili slično. Ja nisam imao ništa od toga", ispričao je on.

Borio se sa depresijom i mislima o samoubistvu, a prelomni trenutak se dogodio na putovanju po centralnoj Australiji 1988. godine. Rasplakao se a učiteljica mu je rekla da se sva ta deca znaju još iz mlađih dana i da će mu trebati vremena.

"Moraš naučiti kako da im se približiš. Oni to žele, ali to je posao koji ti moraš da obaviš", rekla mu je učiteljica tada.

Poslušao je njen savet, i posmatrao njihovo ponašanje, analizirao i donosio zaključke. U to vreme preselio se kod udomitelja i počeo da odlazi u crkvu. I malo po malo puštao taj novi svet u svoj život. Oženio se i imao dvoje dece, koji danas imaju 18 i 20 godina. I radi u IBM-u već 22 godine. Zbližio se sa svojom bakom, i često je posećivao.

Njegova majka Džoj živela je izvan zemlje ali je svoju majku često posećivala. Godine 2006. sasvim slučajno u bakinoj kući zatekli su se u isto vrijeme. Nisu razgovarali od trenutka kada je Ben saznao da mu je ona majka, gotovo dve decenije ranije. I tada mu je rekla da ne želi da sa njim ima bilo kakve veze.

"Nemoj se ni truditi da mi dođeš na vrata. Zalupiću ti ih u lice", priseća se da mu je rekla.

Ali tokom godina više nije bila tako isključiva.

"Obećala je En da se neće povezivati sa mnom. To ne znači da se nije brinula, da nije imala želju da imamo odnos ili da nije bilo ljubavi", rekao je.

Džoj je ostala i dalje bliska sa En, ali je održavala vezu i sa svojim sinom Benom. Kad ga je 2012. godine posetila pitala ga je da li bi sa njom posetio En. Tada je bila u staračkom domu, u dementnom stanju. Nikada nije bila u zatvoru, jedina kazna koju je dobila bila je novčana od 5.000 dolara zato što je krivotvorila dokumente troje dece. Za ostalo i ostale optužbe, nije bilo dovoljno dokaza.

Iz znatiželje je Ben pristao na njen zahtev, ali iako je nju toplo pozdravila, njega se uopšte nije sećala. I to je bio poslednji put da je video. Umrla je u 98 godini. Nije to bio trenutak zbog kog je plesao od sreće, ali kaže da je osetio olakšanje. I dalje je živela u svojim fantazijama i nikada nije žalila zbog onoga što je napravila.

"Kreirala je laž, laž koja je uništila ljude, i nikada se za to nije pokajala", rekao je on. Sva njena "deca" oštećena su na neki način, on se smatra srećnikom, ima porodicu i siguran posao. I gleda u budućnost. Pokrenuo je veb stranicu "Rescue the Family" (Spasi porodicu), kojoj je cilj da obrazuje ljude po pitanju kulta, totalitarističkih organizacija i slobode volje. Piše i knjigu "Life Behind the Wire" (Život iza žice), o opasnostima kulta i takvog načina razmišljanja.

"Pokušavate da shvatite šta se dogodilo i zašto, pokušavate da pronađete neki smisao u svemu tome. Moj je život sada fokusiran na stvarnost", ispričao je on.



(Kurir.rs/Express.hr/Foto: Printscreen Youtube MIFF)

