OPŠTA POMETNJA: Dva miliona ljudi izostavljena iz državljanstva i Indiji!

Neprijateljstvo prema ilegalnim imigrantima u Asamu tinja već godinama jer stanovnici jedne od najsiromašnijih država u Indiji optužuju izbeglice, kojih je najviše iz susednog Bangladeša, da im otimaju poslove i zemljište, prenosi Rojers.

foto: AP / Anupam Nath

Zvaničnici su proverili dokumenta oko 33 miiona ljudi za nacrt Nacionalnog registra državljana Asama, koji je objavljen prošle godine, iz kojeg je izostavljeno više od četiri miliona stanovnika, većinom hindusa.

"Konačan popis uključuje 31.1 milion ljudi, a isključeno ih je 1.9 miliona", saopštio je koordinator državog registra Pratik Hajela.

On je dodao da oni koji nisu zadovoljni mogu da se žale tribunalu za strance.

Oni koji su isključeni iz Registra imaju 120 dana da dokažu da su državljani pred više od 100 regonalnih kvazi-sudskih tela poznatih kao rtibunali za strance. Ukoliko budu proglašeni ilegalnim imigrantima, oni mogu da se žale visem sudu.

foto: AP / Anupam Nath

Kako prenosi CNN, pristalice Registra kažu da će to pomoći u registraciji bangladeških imigranata, ali kritičari se boje da će to dovesti do deportacije stotina hiljada muslimana koji govore bengalski. Postoji i zabrinutost da će se ovaj registar koristiti kako bi se opravdala verska diskriminacija muslimana u državi.

Od 2015. godine, svi stanovnici Asama moraju da pruže pisani dokaz da su oni ili njihovi rođaci živeli u državi pre 24. marta 1971, dana kojije prethodio početku oslobodilačkog rata u Bangladešu i da podnesu zahtev za indijsko državljanstvo.

foto: AP / Anupam Nath

Asam je jedina država u Indiji koja ima registar državljanstva, izrađen 1951. godinekako bi se odvojili indijski državljani od migranata iz nekadašnjeg Istočnog Pakistana, teritorije koja je 1971. godine postala Bangladeš.

Ažuriranje Regitra naredio je Vrhovni sud 2013. godine, a proces je počeo 2015. godine.

Foto: AP / Anupam Nath

