POSLEDNJE REČI PRINCEZA DAJANA JE UPUTILA VATROGASCU: Nije znao ko je ona, a bio je ubeđen da je spasao! (VIDEO)

Ali nije verovao da njegova pacijentkinja ugrožena, jer je bila svesna i imala je otvorene oči.

On je ženi za koju će kasnije saznati da je princeza Dajana malo kiseonika pre nego što je ona izvučena iz automobila, a on je držao za ruku da je uteši. Rekao joj je da ostane mirna.

Dajana ga je tada pitala: "Bože moj, šta se dogodilo?"

Tvrdi da na njoj uopšte nije bilo krvi, i iako je mogao da vidi lakšu povredu desnog ramena, nije verovao da je to išta značajno.

Samo nekoliko trenutaka kasnije doživela je prestanak rada srca.

"Masirao sam joj srce i nekoliko sekundi kasnije ponovo je počela da diše. Bilo je to olakšanje, naravno, jer kao prvi odgovor želite da spasite živote - i to sam mislio da sam završio", rekao je on novinaru San-a 2017. godine.

"Da budem iskren, mislio sam da će preživeti. Koliko sam znao kad je bila u vozilu hitne pomoći, bila je živa i očekivao sam da će preživeti. Ali kasnije sam saznao da je umrla u bolnici. Bilo je vrlo uznemirujuće".

"Sada znam da je imala teške unutrašnje povrede, ali cela epizoda mi je još uvek u glavi. I sećanje na tu noć ostaće sa mnom zauvek.

"Tada nisam imao pojma da je to princeza Dajana. Tek kada su je dovezli u ambulantu, jedan od bolničara rekao mi je da je to ona."

Ponovo je postala svesna zahvaljujući njemu i naporima njegovog tima za CPR, i mislili su da će preživeti.

Hitna pomoć otišla je u bolnicu u 1.25 ujutru, a stigla je 41 minut kasnije.

Nekoliko minuta po dolasku u bolnicu Piti-Salpetri Dajana je bila na operaciji, ali tim lekara nije uspeo da je spase.

Kasnije je istraga potvrdila da je pronceza pretrpela teške unutrašnje povrede, uključujući i oštećen krvni sud blizu srca.

