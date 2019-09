NUKLEARNI RAT! TRI STELT LETELICE B-2 NA TAJNOJ MISIJI: Bombarderi spremni za napad na Rusiju

Igra nerava... Donald Tramp, predsednik SAD, i Vladimir Putin, predsednik Rusije foto: Asošijejted Pres

LONDON - Tri američka stelt bombardera tipa B-2, sposobna da izvrše nuklearni udar bez upozorenja, raspoređena su u vazduhoplovnu bazu Ferford u Gločesterširu (Velika Britanija), što se smatra direktnom pretnjom za Rusiju!

U pitanju su jedni američki avioni koji su sposobni za napad razornim atomskim bombama, a svaka od ovih letelica košta preko dve milijarde dolara.

Jasna poruka Moskvi

Američki pukovnik Kurt Vent, koji je komandant tajne misije u Velikoj Britaniji, potvrdio je za ITV njuz da su ove letelice spremne da u svakom trenutku napadnu nuklearnim oružjem. Bombarderi B-2 su nevidljivi za radare i njihove misije su uglavnom daleko iza prvih neprijateljskih linija.

LET DO ISLANDA

Američki nuklearni bombarderi prvi put su u istoriji posetili Island, ostrvo u Atlantskom okeanu nedaleko od Arktika. Avioni B-2, koji su smešteni u britanskoj bazi Ferford sleteli su u vojnu bazu Keflavik, koja je bila zatvorena 2006, ali je ponovo u upotrebi.

Na vrhuncu Hladnog rata na Islandu je bilo smešteno 5.000 američkih vojnika. SAD su od 2015. uložile 80 miliona dolara u obnovu baze Keflavik.

- Zasad nema planova o stalnom prisustvu američkih vojnika na Islandu - poručila je Pamela Roi, portparol američkih trupa u Evropi.

Jedna letelica može da ponese čak do 20 tona nuklearnog ili konvencionalnog naoružanja.

- Ovo je vrlo jasna i oštra poruka. Amerika i njeni saveznici mogu bilo kada i bilo gde da dopreme borbenu moć - kaže pukovnik Vent.

Britanski Ekspres prenosi da su američki piloti koji su na misiji u Velikoj Britaniji obučeni i sposobni da izvrše napad nuklearnim oružjem. Letelice raspoređene na Ostrvu imaju kodni naziv "smrt 1", "smrt 2" i "smrt 3". Sposobne su da s jednim punjenjem goriva u vazduhu prelete čak 10.000 milja (oko 16.000 kilometara). Odluka zvaničnika u Vašingtonu da se nuklearni bombarderi prebace na Ostrvo direktan je odgovor, piše Ekspres, "na sve agresivnije vojno prisustvo Rusije u regionu Arktika".

LETEĆA TVRĐAVA - Stelt bombarder B-2 Posada: 2 osobe

Dužina: 21 metar

Raspon krila: 52,4 m

Visina: 5,18 m

Težina (prazan): 71.700 kg

Težina (pun): 170.600 kg

Maks. brzina: 1.010 km/h

Dolet: 11.000 kilometara

Cena: 2,1 milijarda dolara

Ratne igre dve supersile lako bi mogle da izmaknu kontroli i dovedu do nuklearnog sukoba, a univerzitet Rutgers je nedavno objavio studiju o njegovim posledicama.

Nuklearna zima

U ovoj studiji se navodi da bi nuklearni rat između SAD i Rusije doveo do smrti više desetina miliona ljudi, nakon čega bi usledila nuklearna zima. Ona bi mogla da traje i do deset godina, Sunce bi bilo zaklonjeno prašinom i dimom, došlo bi do naglog pada temperature, a oni koji bi preživeli nuklearni rat preminuli bi od gladi.



