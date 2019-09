Рейс “Аэрофлота” Москва — Пекин столкнулся с самолетом Royal Flight в Шереметьево. Пассажиров российской авиакомпании сейчас эвакуируют, второй борт был пуст. #capitalmoscow #moscow #шереметьево #москва

