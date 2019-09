PUTIN OBJASNIO: Ko kaže da je Daleki istok teret za Rusiju, taj je budala!

On je to izjavio na zasedanju Predsedništva Državnog saveta Rusije, posvećenom nacionalnom programu za razvoj Dalekog istoka. Naime, gubernator Jakutije Ajsen Nikolaev je u svom izveštaju postavio pitanje: „Da li je Rusiji potreban Daleki istok?“.

"Reklo bi se da je odgovor na ovo pitanje danas apsolutno očigledan. Ali do nedavno mnogi stanovnici Dalekog istoka nisu bili sigurni u to. Ponekad se i sa visokih mesta moglo čuti da je Daleki istok teret, koji samo zahteva olakšice i ulaganje", rekao je on.

Putin je prekinuo govor Nikolajeva, rekavši — da ne zna koje su budale to govorile. Nikolajev je odgovorio da se to izjavljivalo još pre četvrt veka.

„Malo li je bilo takvih pre četvrt veka? Hajde da razgovaramo o situaciji danas“, predložio je predsednik Rusije.

