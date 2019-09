VLASTI U NEMAČKOJ PROTIV SELFIJA: Seksi policajke pod istragom!

Ništa bez minića... Jedna od policajki iz Bavarske foto: Drustvene Mreže



BERLIN - Nemačka policija pokrenula je unutrašnju istragu protiv svojih pripadnica koje koriste društvene mreže da objavljivanjem svojih provokativnih fotografija u uniformi dobiju što više lajkova.

Zvaničnici su zabrinuti zbog toga što policajke koriste svoja radna mesta za promociju.

Vrlo uticajne

Komesar policije Barbara Slovik naredila je internu reviziju svih službenica koje se na društvenim mrežama oglašavaju iza hešteg oznaka #instacops, jer bi trebalo napraviti jasnu razliku između policajki i uticajnih influenserki.

POLICIJA U NEMAČKOJ...

- poseduje 6.636 vozila

- ima ukupno 11 brodova

- raspolaže sa 86 helikoptera

- koristi 460 službenih pasa

- ima i 24 službena konja

Policajke poput Mehtap Eger i Adrijene Kolesar imaju preko 30.000, odnosno skoro 700.000 pratilaca, i vrlo su uticajne na društvenim mrežama. One su kombinacija lepote i autoriteta na Instagramu, gde često objavljuju svoje provokativne fotografije.

- Bez obzira na to da li su na društvenim mrežama ili van interneta, policijske službenice moraju da ispunjavaju svoje zvanične dužnosti. One su pre svega javni poslenici i profesionalci. Granica između dobrog ukusa i provokacije mora da postoji - kaže Jerg Radek, zamenik predsednika Sindikata policije.

ZANIMLJIVE BROJKE

46.328 - osoba zaposleno je u Nemačkoj policiji

3,58 - milijardi evra je godišnji budžet policije

7.851 - civil radi pri policiji

U uputstvu koje je Nemačka federalna policija uputila svojim zaposlenim, a koje se odnosi na društvene mreže, savetuje se da obraćanje pažnje na regrutovanje mladih, ali i opasnosti zbog otkrivanja previše informacija o svojoj profesiji i zaštiti javnog reda i mira.

Privatna lica

- Oni koji koriste društvene mreže ne bi trebalo da dovode u sumnju činjenicu da se predstavljaju kao privatne osobe, a ne službenici ministarstva unutrašnjih poslova - navodi se u uputstvu.

Od ukupno 46.328 zaposlenih u policiji u Nemačkoj njih oko 19 odsto su žene.





Kurir