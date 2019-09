ISTRAŽIVALA JE UBISTVA DVE DEVOJČICE U SVOM KRAJU, KAD JE NA INTERNETU VIDELA ČUDNU FOTOGRAFIJU: Na njoj je bila njena majka i tada je saznala jezivu istinu! (FOTO, VIDEO)

Jednog popodneva su otišle kupe slatkiše u prodavnici, ali se nikada nisu vratile.

Njihova tela pronađena su 13 dana kasnije nedaleko od Sohama, a ubrzo se saznalo da ih je Ijan Hantli pozvao u njegov dom. Rekao im je da je unutra njegova devojka, učiteljica koju su znale iz škole. Pošto je uspeo da ih namami, ubio ih je.

Uhapšen je i osuđen na doživotnu kaznu. Nakon presude, utvrđeno je da je i ranije hapšen zbog seksualnih prestupa i da je zlostavljao maloletnice.



Za to vreme, jedna druga devojčica je odrastala. Samanta Brajan je imala 14 godina kada je u školi istraživala ubistva Ijana Hantlija. Guglala je njegovo ime, a u pretrazi je izašla fotografija koja ju je šokirala.

Na njoj su bila njena majka Kejti i ona.

Pošto više nije imala kud, majka joj priznala sve - da je Hantli njen otac, i da ga je ostavila dok je još tokom trudnoće jer ju je zlostavljao.

Hantlija je upoznala kada je imala 15 godina.



"To je bio bolni šok za mene. Hiljadu pitanja mi je prolazilo kroz glavu. Nisam želela da me povezuju sa ubicom. Da li ću i ja biti monstrum kao on?", priseća se Samanta.

Ipak, uspela je da prihvati tu činjenicu i shvati da nije nimalo nalik na svog oca ubicu. Kaže da je njen pravi otac zapravo muž njene majke, koji ju je usvojio 2009. godine.

"Nikad nisam bila ljuta na majku što je krila istinu od mene, zato što tako nešto ne bih nija rekla svom detetu u tom uzrastu", rekla je.

