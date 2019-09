PREDSEDNIK SAD PODRŽAO BRITANSKOG PREMIJERA Tramp: Boris zna kako se pobeđuje!

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp uputio je snažnu podršku britanskom premijeru Borisu Džonsonu nakon što je ovaj ostao bez podrške većine u parlamentu, a vezano za bregzit i izlazak Velike Britanije iz EU koji je predviđen za 31. oktobar.



Tramp je ohrabrio Džonsona da zemlju izvede iz Unije kao što je i planirano 31. oktobra bez obzira na to što još nije postignut sporazum o razlazu sa EU.



Jasna poruka



- Boris Džonson je moj prijatelj i nema sumnje da će ih sve srediti. Ne brinite za njega. Gledao sam ga jutros na televiziji. On se bori i on zna kako se pobeđuje. Biće on dobro - rekao je Tramp.



Britanski premijer je u velikoj defanzivi nakon što je u dva navrata ostao bez većine u parlamentu. Prvo su poslanici, među kojima i 21 otpadnik iz vladajuće Konzervativne partije, izglasali zakon koji sprečava bregzit 31. oktobra bez dogovora sa EU, nakon čega je većina odbacila premijerov zahtev za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora 15. oktobra.



Ostavka Borisovog brata



Zakon o sprečavanju bregzita, koji su usvojili poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta, naći će se danas i u Domu lordova.



Mlađi brat britanskog premijera Borisa Džonsona Džo Džonson podneo je juče ostavku na mesto ministra u britanskoj vladi i najavio da će podneti ostavku i na mesto poslanika, navodeći kao razlog sukob između porodične odanosti i nacionalnog interesa.

