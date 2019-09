HALO POLICIJA, VRATITE MI MOJU DROGU! Optužio policajce da su mu ukrali drogu pa zvao stanicu da ih prijavi!

Naime, muškarac čiji identitet nisu otkrili, zvao je lokalnu stanicu policije da uloži žalbu je mu je oduzeta manja količina marihuane prilikom pretresa hotelske sobe.

"Dva policajca su mi oduzeli paket mnogo dobre trave, i hoću da mi se to vrati" rekao je on objašnjavajući da je imao samo 4 grama marihuane a da je "legano posedovanje do 100 grama za ličnu upotrebu".

Policajac koji se javio na telefon morao je da ga razočara i da mu objasni da u Ohaju posedovanje marihuane nije legalno, te da mu je policija s pravom oduzela drogu.

Kurir.rs / Fox19.com

Foto: Profimedia

Kurir