CITIRALA BIBLIJU UČESNICIMA PRAJDA PA POSTALA PREDMET ISTRAGE Finska poslanica tvrdi: Nije u redu nazivati hrišćansku veru homofobijom

Rassnen, inače bivša predsednica stranke Hriščanskih demokrata, u objavi na Fejsbuku u junu je napisala: "Kako doktrinarni temelj Crkve, Biblija, može biti kompatibilan s uzdizanjem srama i greha kao predmeta ponosa?".

Svojoj kritici Finske je, uz heštegove #LGBT i #HelsinkiPride2019, kao argument priložila i fotografiju Biblije, tačnije deo iz Poslanice Rimljanima 1:24-27.

U tom odlomku iz Biblije se osuđuju ljude koji se upuštaju u istopolne odnose: "Zato ih predade Bog u sramne slasti; jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno. Tako i ljudi ostavivši putno upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željom svojom jedan na drugog, i ljudi s ljudima činjahu sram, i platu koja trebaše za prevaru njihovu primahu na sebi".

Ova poslanica u finskom parlamentu je zbog svoje objave bila predmet pod policijske istrage zbog sumnje na podsticanje nepodnošljivosti protiv seksualnih i rodnih manjina.

Rasanen se prošlog meseca, takođe na Fejsbuk, osvrnula na istragu koja se provodi protiv nje. "Nisam zabrinuta jer verujem da ovo neće dospeti do tužioca. Međutim, zabrinuta sam ako se citiranje Biblije smatra čak i 'blago' ilegalnim. Nadam se da to neće dovesti do autocenzure među hrišćanima", napisala je ona.

Rasanen, čija stranka ima samo pet poslanika u finskom parlamentu (koji ima 200 mesta), inače je poznata po svojim konzervativnim hrišćanskim pogledima na brak i pobačaj. Na optužbe za homofobiju odgovara da "nije u redu nazivati hrišćansku veru homofobijom".

