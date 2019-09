SKANDAL U CENTRU ZA MLADE U RUMUNIJI: Dovodili nemačke delinkvente na prevaspitavanje, pa ih držali ko robove i zlostavljali (VIDEO)

Dosad je uhapšeno pet osoba, među kojima i Nemac Bert Šuman, koji je vodio specijalni projekat u okviru kog je navodno došlo do ovih teških krivičnog dela.

Rumunsko javno tužilaštvo optužuje ih za osnivanje kriminalne organizacije koja je, pod plaštom "Projekta za prevaspitavanje", zloupotrebljavala i kao roblje koristila desetine dece i mladih iz Nemačke, a pritom su se debelo obogatili.

Projekt Maramures: German teens brought in Romania for reeducation, held as slaves | Romania Insider https://t.co/aX3YponhfS — Jorge Leuschner (@JorgeLeuschner) August 30, 2019

Najmanje četvoro dece je već i dalo iskaz o brutalnim metodama u tom "omladinskom centru".

Istraga je dosad utvrdila da su Šuman i njegovi saradnici Rumuni deci uskraćivali hranu, zatvarali ih i tukli. Oduzimali su im pasoše i lična dokumenta, slali ih da rade najteže poslove na različitim farmama, a često su ih terali i da spavaju u štalama sa životinjama.

Berta Šumana vode na saslušanje

Više od 15 godna jedan nemački bračni par vodi u idiličnoj valovitoj oblasti Marmaroš na severu Rumunije jedan socijalni projekat za decu i mlade iz Nemačke s teškim poremećajima u ponašanju. Ideja "Projekta Marmaroš", koji se finansira sredstvima nemačkih javnih službi, jeste da se deci i omladini koja dolazi iz vrlo loših socijalnih sredina pruži nova šansa. Ideja je da se mladima koji su psihički nestabilni, zavisni od droga ili su već postali delinkventi u sredini daleko od civilizacije i njihovog uobičajenog socijalnog konteksta, takoreći u novom svetu, pruži perspektiva za otpočinjanje jednog novog života.

Život seljaka u Marmarešu je težak. Radni dan počinje u pet ujutro, moraju se nahraniti krave i svinje, očistiti štale, donosi se drvo iz obližnje šume, treba okopavati polja. Deca su pomagala u domaćinstvu, u kovačnici ili tkaonici. I tako svakog dana, od jutra do mraka. Nemačke kacelarije za brigu o deci i mladima slale su štićenike u jedan svet sasvim drugačiji od njihovog, kako bi ih u prevaspitali uz pomoć teškog rada.

Marmaroš: Na prvi pogled idilično mesto

Međutim, još 2007. u rumunskim medijima pojavili su se prvi izveštaji o očiglednim nepravilnostima u radu ovog omladinskog projekta. A godinu dana ranije nemački magazin Špigl (Der Spiegel) objavio je tekst o tome da neke organizacije u izvesnim zabačenim krajevima van Nemačke, koje je teško kontrolisati, iskorištćavaju mlade: težak fizički rad, oštre kazne, a u slučaju neposlušnosti sledi fizičko nasilje, uskraćivanje hrane ili zatvaranje.

Za takozvano pružanje "poslednje šanse" nemačka država izdvaja značajne svote novca. Bračni par koji vodi "Projekat Marmaroš" navodno je dobijao 4.000 do 6.000 evra mesečno po maloletniku. Posle prve takozvane "faze privikavanja", koja traje nekoliko meseci i za vreme koje su bili smešteni u glavnoj zgradi, mlade raspoređuju u porodice u okolini. One su za to dobijale od 200 do 600 evra mesečno, a uz to i besplatnu radnu snagu. Inače, godišnje kroz ovaj projekat prođe oko 30 mladih.

Iz zvaničnih izveštaja rumunskih vlasti naslućuju se patnje kroz koje su ta deca prolazila, između ostalog i medicinskim tretmanima protiv svoje volje. Tako su, na primer, devojke više puta godišnje dobijale injekcije "da ne bi ostale u drugom stanju". Državno tužilaštvo navodi i da je bilo više pokušaja samoubistava zbog pretrpljenih fizičkih i psihičkih trauma.

Na pitanje da li su nemačke i rumunske vlasti delovale u skladu sa svojom obvezom staranja o deci i kontrole njihovog smeštaja, rumunsko javno tužilaštvo kaže da ne postoje podaci iz kojih se to vidi. Ali zato postoje naznake da su optuženi kod lokalnih vlasti (policije, kancelarije gradonačelnika, socijalne služba) imali pomagače koji su ih, između ostalo, upozoravali o dolasku kontrola. Tako su onda tzv. "problematični" mladi bili pravovremeno "smirivani" lekovima.

Predstavnici lokalnih rumunskih službi i Šuman sve te optužbe, naravno, poriču.

