OVA ZEMLJA JE NAJVEĆE KRALJEVSTVO INCESTA: Na ostrvu nisu imali mnogo šanse za izbor partnera, a sada se to sprečava APLIKACIJOM (VIDEO)

Analiza incesta izazovan je zadatak za istraživače jer ljudi obično nisu volji otvoreno da govore o toj temu, ponajprije zbog kulturoloških tabua, ali i zakona koji ga brane. Ali, DNK analiza ne može ništa da prećuti, a upravo je studija UK Biobanke, najveće baze podataka koja sadrži genetske informacije više od 500.000 ljudi u Velikoj Britaniji otkrila pravo stanje stvari. Pravila srodstva Krvno srodstvo se računa po lozama ili linijama, i po kolenima ili stepenima.

Dve su vrste krvnog srodstva, srodstvo u pravoj ili direktnoj lozi ili liniji, i srodstvo u pobočnim lozama ili linijama.

U direktnoj lozii su srodne sve osobe koje su rođene ili potiču u nizu jedna iz druge. Srodne su u pobočnoj lozi osobe koje nisu rođene jedna iz druge, ali imaju zajednički isti koren (roditelje), ili nekog zajedničkog pretka (dedu/baku, pradedu/prabaku, čukundedu/čukunbaku, itd.).

Još je u rimskom pravu vredilo pravilo "quod generationes tot gradus (prevod: Koliko porođaja toliko stepena). Tako se prema tom pravilu stepen srodstva utvrđuje na način da se uzima u obzir broj porođaja u obe linije, osim rođenja zajedničkog pretka. To znači da su npr. brat i sestra u drugom stepenu srodstva, budući da su potrebna dva porođaja (gledajući od zajedničkog pretka); bratići su u četvrtom stepenu srodstva, budući da su potrebna četiri poroda (gledajući od zajedničkog pretka): rođenje njihovih roditelja, a zatim njihovo rođenje; ujak i nećak su u trećem stepenu srodstva, budući da su potrebna tri porođaja (ujaka, ujakove sestre, odnosno nećakove majke, rođenje nećaka).

Ovakvi odnosi zabranjeni su u balkanskim zemljama, pojedinim zemljama istočne i jugoistočne Evrope, Velikoj Britaniji i skandinavskim zemljama, dok su u potpunosti dozvoljeni u Španiji, Portugalija i velikom delu Rusije.

Identifikujući duge linije homozigota (delova genoma od svakog roditelja koji su identični) od 10 odsto i više, naučni tim je utvrdio slučajeve ekstremnog "srođivanja" u britanskom rodoslovnom stablu ljudi rođenih između 1938. i 1967. godine. Dosadašnje studije incest su povezale s višom smrtnošću u detinjstvu i lošijom fizičkom i mentalnom funkcijom, uključujući rad pluća i kognitivne sposobnosti.

Čini se da studija to potkrepljuje, otkrivši da ekstremno srođivanje povećava verovatnost slabijeg kognitivnog i mišićnog rada, poteškoća s plodnošću, kraćeg stasa i opšte većeg rizika od bolesti, piše IFLScience.

Pojavnost incesta i razmnožavanja bliskih rođaka znatno je češći slučaj u ostrvskim državama, gde ima manje "pritoka" novog genetskog materijala, baš kao što je slučaj s Velikom Britanijom, ili Islandom. U Islandu, želja da se ne stupa u ljubavne odnose s rođakom nije stvar šale, to je tabu-stvarnost i duboko ukorenjeni problem njihove kulture. Celo pitanje staro je vekovima, počevši od formiranja njihove zemlje. Vikinzi i Danci su osnovali zajednicu na Islandu koju su nazvali Snousland u 9. veku.

Naseobina koja je uspostavljena u današnjem Rejkjaviku originalno se sastojala od 30 do 40.000 stanovnika koji su tamo pobegli.

Danas, taj uski genetski bazen rezultira stvarnim problemom - na Islandu odabrati slučajnog seksualnog partnera lako može dovesti do toga da se sretnete na nekom porodičnom okupljanju. To je cena koju ta država plaća zbog dugotrajne izolacije od sveta. Krajem 20. veka, država je učestvpvala u nacionalnoj studiji gena kompanije deCode, koja je obuhvatila veliku bazu podataka stanovnika, njihova imena, brojeve socijalnog osiguranja, crkvene arhive, porodičnu istoriju i sve do čega su mogli doći za sve koji žive na

Islandu ili su živeli u proteklih 300 godina. Ti podaci su nazvani Islendingabok ili knjiga Islanda pa su javno dostupni svakom građaninu, a ne treba naglašavati kako je u njihovom svetu romantičnog sparivanja ona čitanije štivo od društvenih mreža.

U svrhu otkrivanja je li im neko rođak i ako je iz kojeg kolena, stvorena je i aplikacija za mobitele Islendinga App - onlajn baza podataka koja otkriva stepaen srodstva. Na Islandu je česta šala da ljudi prije uskakanja u krevet moraju a proveriti svoje mobilne.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Profimedia

Kurir